Maiolati Spontini, la stagione teatrale 2017/18 si chiude con lo spettacolo “20 decibel” Presentato dal Circo El Grito, l'evento avrà luogo sabato 24 marzo presso il teatro Spontini

80 Letture Cultura e Spettacoli

La Stagione Teatrale 2017-18 di Maiolati Spontini è curata da Fondazione Pergolesi Spontini con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Maiolati Spontini, in collaborazione con MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante Interesse Culturale e con il contributo di BANCA GENERALI, SO.GE.NU.S, Annibaldi e Pandolfi – Casa del Commiato e C.P.M. Gestioni Termiche S.r.l..

La Stagione del Teatro Spontini si chiude sabato 24 marzo 2018 con lo spettacolo del Circo El Grito, 20 DECIBEL, con Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini, regia Louis Spagna, adattamento Luci Domenico de Vita

Prodotto da Circo El Grito in co-produzione con Espace Catastrophe, Mirabilia, Sosta Palmizi, lo spettacolo ha debuttato nel 2010 alla Biennale Internazionale del Circo di Bruxelles che lo ha lanciato a livello internazionale. Ha ricevuto il sostegno da parte del Ministero della Cultura Belga ed è considerato un punto di riferimento per il circo contemporaneo in Italia.

“20 Decibel” è un’ esplosione di fantasia e libertà, provocazione e bellezza. Un invito all’ascolto, ad affinare i sensi in un universo dove acrobazie aeree, colpi di pistola, danze e giocolerie lasciano spazio ad una relazione profondamente umana col pubblico. Uno spettacolo emozionante e travolgente che “grazie ad un linguaggio universale e trasversale fa􀂂o di musica, danza, teatro e circo parla a tutti perché agisce sullo stupore prima di tutto, per poi farsi pensiero e riflessione.”

INIZIO SPETTACOLI ore 21

INFO

Biglietteria Teatro G.B. Pergolesi

tel. 0731 206888 – www.fondazionepergolesispontini.com

Marche Teatro – Teatro di rilevante interesse culturale

tel. 071 52525 – www.marcheteatro.it