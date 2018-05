“Fotografia e mercato: quale valore alle immagini?”. Se ne parla a Morro d’Alba Domenica 6 maggio primo appuntamento con le Giornate di Fotografia 2018. Ospiti Michele Smargiassi e Paola Riccardi

Tornano nelle Marche per la 7° edizione le Giornate di Fotografia 2018: eventi a tema, gratuiti, sulla fotografia per tutto il mese di maggio, in varie città. Come sempre a parlare del tema giornate, che quest’anno è “Fotografia e Mercato: quale valore alla fotografia?” ci saranno esperti di fama nazionale e fotografi.

Si comincia da Morro d’Alba dove domenica 6 maggio alle ore 15,00 Michele Smargiassi – giornalista di Repubblica – animerà assieme a Paola Riccardi – curatrice – la prima conferenza sul tema Giornate.

Fotografia e mercato: quale valore alle immagini?, questo il titolo della conferenza. L’incontro costituisce l’appuntamento d’apertura del mese e sarà l’occasione principale in cui dibattere sui vari aspetti legati al mercato della fotografia in Italia. Quali sono le logiche che governano il mercato e a quali necessità rispondono?

Non si può infatti ignorare che in diversi casi ciò che ha grande valore sul mercato non riscuote lo stesso interesse da parte del pubblico che frequenta le mostre o acquista libri, né va di pari passo con la notorietà conclamata di certi autori che hanno dimostrato concretamente il loro fondamentale ruolo nella storia della fotografia attraverso percorsi artistici importanti e ormai storicizzati. Come sono possibili, se reali, queste discrepanze di valutazione?

L’incontro sarà inoltre un importante momento per discutere alcuni argomenti di particolare interesse per collezionisti e artisti: la questione molto dibattuta del valore di un vintage rispetto a una stampa moderna e lo spinoso “problema” della tiratura.

Durante la mattinata invece, in un workshop tenuto dalla curatrice Paola Riccardi si parlerà dei principali elementi che vanno a costituire la carriera di un fotografo (e di un artista in genere) puntando l’attenzione sulle giuste tecniche e le modalità di promozione del proprio lavoro da mettere in atto per renderlo visibile presso il pubblico, il mondo del collezionismo, galleristi, critici, curatori.

Si parlerà di social networks, di come e perché avere un proprio sito e a chi indirizzarlo, di cosa significa avere uno stile riconoscibile, di come si realizza, in termine di promozione, un’immagine coordinata.

Se verranno da un lato esposte le buone pratiche da mettere in atto, verranno anche spiegati i principali e più diffusi errori che generalmente i giovani fotografi o artisti compiono nell’approcciare al mondo della fotografia professionale.

Evento in collaborazione con il Comune di Morro d’Alba.