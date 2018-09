Osimo, in vendita da venerdì 21 settembre gli abbonamenti per il teatro La Nuova Fenice Sei gli spettacoli in cartellone tra il 12 ottobre e il 23 marzo

Da venerdì 21 settembre si apre la vendita degli abbonamenti alla stagione del Teatro La Nuova Fenice. Realizzato da Comune, A.S.S.O. e AMAT con il contributo di MiBACT e Regione Marche, il cartellone in abbonamento propone sei i titoli fra ottobre e marzo.

Apertura il 12 ottobre con «Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show» a cui fanno seguito «Filumena Marturano» con Mariangela D’Abbraccio e Geppy Gleijeses (17 novembre), Tosca D’Aquino, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo con«Belle ripiene. Una gustosa commedia dimagrante» diretta dal maestro italiano del musical Massimo Romeo Piparo (22 dicembre), Amanda Sandrelli con «La locandiera» goldoniana (15 gennaio) e Leo Gullotta in«Pensaci, Giacomino» (8 febbraio). Chiude il sipario «The Black Blues Brothers’ Show» divertentissimo spettacolo di circo contemporaneo comico musicale (23 marzo).

Da venerdì 21 a giovedì 27 settembre il botteghino della Nuova Fenice (Piazza Marconi 3, tel. 071 7231797 orario 17/20) è aperto per i rinnovi con conferma del posto. Venerdì 28 e sabato 29 sono invece riservati ai cambi di posto, mentre i nuovi abbonamenti saranno in vendita da domenica 30 a giovedì 4 ottobre.

Confermati quest’anno gli stessi prezzi degli abbonamenti della stagione scorsa: 138 euro per il settore A, 122 per il B, 97 per il settore C e 71 euro per il loggione. Una riduzione speciale a 35 euro nei posti di palco laterale di III ordine e in loggione è riservata a i giovani fino a 25 anni.

Informazioni: Teatro La Nuova Fenice 071/7231797, AMAT 071/2072439 amatmarche.net, Call Center dello spettacolo delle Marche 071/2133600.