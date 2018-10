Anziana investita da uno scooter a Falconara Marittima: è grave La 69enne C.L. è stata trasportata d'urgenza in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita

Una donna di 69 anni è rimasta gravemente ferita a Falconara Marittima nella mattinata di mercoledì 3 ottobre, poiché centrata in pieno da uno scooter condotto da un suo concittadino 62enne.

Il fatto ha avuto luogo intorno alle ore 8.00 in via Campania per cause non ancora pienamente accertate. L’anziana, C.L. le sue iniziali, è stata travolta violentemente dal mezzo a due ruote, riportando in tal frangente diverse lesioni di una certa entità.

Nei suoi confronti è stato così disposto l’immediato trasferimento presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dov’è giunta in codice rosso: le sue condizioni di salute, tuttavia, non sarebbero tali da metterne a repentaglio la vita.