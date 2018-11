Osimo, sabato 17 novembre al teatro La Nuova Fenice arriva “Filumena Marturano” Diretto da Liliana Cavani, lo spettacolo di Eduardo De Filippo andrà in scena a partire dalle ore 21.15

Sabato 17 novembre il cartellone del Teatro la Nuova Fenice realizzato da Comune, A.S.S.O. e AMAT con il contributo di MiBAC e Regione Marche, ospita Mariangela D’Abbraccio e Geppy Gleijeses protagonisti di «Filumena Marturano» di Eduardo De Filippo messo in scena con la regia di Liliana Cavani.

Sono sul palco con D’Abbraccio e Gleijeses anche Nunzia Schiano, Mimmo Mignemi, Ylenia Oliviero, Elisabetta Mirra, Fabio Pappacena, Adriano Falivene, Gregorio Maria De Paola e Agostino Pannoneò. Scene e costumi sono di Raimonda Gaetani, le luci di Luigi Ascione. Teho Teardo ha composto le musiche originali dello spettacolo, che è prodotto da Gitiesse Artisti Riuniti.

Filumena Marturano è il testo di Eduardo più rappresentato all’estero, ispirato da un fatto di cronaca dal quale Eduardo ha costruito una delle più belle commedie dedicata alla sorella Titina. È la storia di Filumena Marturano e Domenico Soriano: lei è caparbia, accorta, ostinata contro tutto e tutti nel perseguire la propria visione del mondo, con un passato di lotte e tristezze, decisa a difendere fino in fondo la vita e il destino dei suoi figli: è la nostra ‘madre coraggio’. Lui borghese, figlio di un ricco pasticciere, ‘campatore’, amante e proprietario di cavalli da corsa, un po’ fiaccato dagli anni che passano e dalla malinconia dei ricordi, è stretto in una morsa dalla donna che ora lo tiene in pugno e a cui si ribella con tutte le sue forze.

La commedia porta al pubblico il tema, scottante in quegli anni, dei diritti dei figli illegittimi. Il 23 aprile 1947, infatti, l’Assemblea Costituente approvò l’articolo che stabiliva il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare anche i figli nati fuori dal matrimonio, mentre solo più tardi, venne approvata la legge che abolì l’uso dell’espressione “figlio di N.N.”.

Nel ruolo di Filumena e di Domenico due grandi protagonisti della scena italiana: Mariangela D’Abbraccio che ha iniziato la sua carriera diretta da Eduardo nella Compagnia di Luca De Filippo e Geppy Gleijeses, allievo prediletto di Eduardo che per lui nel ‘75 revocò il veto alle sue opere.

Biglietti: botteghino del Teatro La Nuova Fenice (Piazza Marconi 3) aperto il giorno precedente lo spettacolo dalle ore 17 alle ore 20 e il giorno di rappresentazione dalle ore 17. Biglietti a 27 euro per il settore A, 24 per il B, 19 per il settore C. Riduzione speciale giovani (fino a 25 anni) a euro 7 in palchi laterali di III ordine.

Informazioni: Teatro La Nuova Fenice 071/7231797, AMAT 071/2072439 www.amatmarche.net, Call Center dello spettacolo delle Marche 071/2133600.

Inizio ore 21.15