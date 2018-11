La nuova stagione teatrale di Chiaravalle si apre con Nada Malanima Lo spettacolo, in scena domenica 25 novembre alle 18.00, inaugurerà la rassegna "Città senza muri"

Il sipario del Teatro Valle si apre domenica 25 novembre con Nada sulla nuova stagione teatrale realizzata dal Comune e AMAT con il sostegno di Regione Marche e MiBAC e intitolata, significativamente, Città senza muri.

Nada, accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra, riprende quello che era il concerto del Nada Trio, progetto nato nel 1994 con la collaborazione di Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel, molto apprezzato da pubblico e critica. Dopo anni di concerti all’inizio del 2017, il trio torna in studio per un nuovo album Nada Trio: La Posa, prodotto dall’artista e da Mesolella e distribuito da Warner. La fine delle registrazioni sarà purtroppo segnata , il 30 marzo 2017, dalla morte improvvisa del noto chitarrista e produttore.

In questo particolare spettacolo la cantante e attrice livornese ripropone buona parte di questi due lavori affiancata da Andrea Mucciarelli, uno delle voci più interessanti del panorama chitarristico jazz toscano.

Lo spettacolo propone brani come Il porto di Livorno (di Piero Ciampi), la popolare Ma che freddo fa, grandi successi come Amore disperato, Il cuore è uno zingaro, Ti stringerò e classici della tradizione popolare come Maremma e Malachianta, fino alle canzoni di oggi (Guardami negli occhi, Luna in Piena e Senza un perché, colonna sonora del film «The Young Pope») di cui, oltre che interprete, Nada è anche autrice.

Precede lo spettacolo, alle ore 18.00 in Teatro (ingresso gratuito), la presentazione del libro «Leonida» di Nada Malanima (edizioni Atlantide, 2016). Conduce il giornalista Simone Caltabellota.

Biglietti a 20 e 18 euro (con riduzioni rispettivamente a 17 e 15 euro) e a 10 euro per gli studenti fino a 19 anni. Biglietteria del teatro aperta il martedì (orario 17.30/20) e il venerdì (orario 10/12), il giorno precedente lo spettacolo (orario 17.30/19.30) e quello di rappresentazione (dalle 18 a inizio spettacolo).

Informazioni: Biglietteria Teatro Valle 071/7451020; Comune di Chiaravalle, Ufficio Cultura 071 9499266, Call center dello Spettacolo delle Marche tel. 071/2133600 e AMAT tel. 071/2072439 www.amatmarche.net.

Inizio ore 21, presentazione del libro alle ore 18.