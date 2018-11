Montemarciano, prossima al via la nuova stagione del Teatro Alfieri Il sipario si apre giovedì 13 dicembre con Pink Circus

Beniamini del pubblico, compagnie affermate e giovani promesse della scena animano il cartellone del Teatro Alfieri di Montemarciano, realizzato dal Comune in collaborazione con AMAT, Regione Marche e MiBAC Ministero dei beni e delle attività culturali.



Il sipario si apre giovedì 13 dicembre con un originale adattamento dell’opera Pigeon Vole di George Berdot, autore francese contemporaneo. Lo spettacolo, dal titolo Pink Circus, è prodotto dal CTS Centro Teatrale Senigalliese con la regia di David Anzalone (Zanza) e intrepretato da Cinzia Brugnòla, Francesca Puglisi e Sofia Bròcani. Un surreale circo mediatico dove gli argomenti scottanti della società contemporanea sono incendiati da due feroci bestie non addomesticate e da un domatore.

La stagione prosegue martedì 15 gennaio con Amici, amori, amanti, un’opera di Paul Zeller che punta il dito su paure, insicurezze e ipocrisie della media borghesia di oggi attraverso la comicità e l’ironia. In scena un prestigioso cast di attori, diretti da Enrico Maria Lamanna: Pino Quartullo, Eva Grimaldi, Daniela Poggi, Attilio Fontana.

Uno straordinario Paolo Cevoli giovedì 21 febbraio rilegge gli episodi più significativi della Bibbia come una grande rappresentazione teatrale dove Dio è il “capocomico” che si vuole rappresentare e far conoscere sul palcoscenico dell’universo. Con La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli i grandi personaggi del “libro dei libri” e le loro vicende svelano con intelligenza gli aspetti più comici di quella “grande storia”.

Chiude la stagione, giovedì 7 marzo, un grande classico del teatro italiano: Sei personaggi in cerca d’autore. Lo spettacolo, tratto dal capolavoro di Luigi Pirandello, offre una visione non scontata dei classici temi pirandelliani attraverso una chiave interpretativa originale che stimola nello spettatore un rinnovato interesse per l’opera, portata in scena da giovani e promettenti realtà della scena nazionale italiana – VicoQuartoMazzini, Atgtp e Asini Bardasci – diretti da Gabriele Paolocà.

Gli abbonati alla scorsa stagione possono rinnovare da venerdì 30 novembre a domenica 2 dicembre, mentre i nuovi abbonamenti saranno in vendita da domenica 9 a martedì 11 dicembre alla Biblioteca Comunale (tel. 071/9163384, aperta dalle 17,30 alle 19,30). Gli abbonamenti a 4 spettacoli c sono in vendita a 70 euro (primo settore), 60 euro (secondo settore) e 46 euro (terzo settore), con riduzioni per i primi due settori rispettivamente a 65 e 55 euro riservate a giovani fino a 29 anni, oltre 65 anni, convenzionati vari.

Da mercoledì 12 dicembre sono in vendita biglietti per tutti gli spettacoli (20 euro per il primo settore, 17 euro per il secondo e 13 euro per il terzo, con riduzioni a 18 e 15 per i due primi settori ) alla Biglietteria Teatro Alfieri (aperta il giorno di spettacolo dalle 20), su vivaticket.it.

Info e prenotazioni AMAT tel. 071/2072439 amatmarche.net, Biblioteca Comunale Montemarciano tel. 071/9163384, Comune di Montemarciano tel. 071/9163327 Call center dello spettacolo delle Marche tel. 071/2133600 e Biglietteria Teatro Alfieri tel. 071/9163383.