Falconara, pronti a scattare i lavori per il nuovo tratto di pista ciclabile in via Fiumesino L'opera andrà a congiungersi con i percorsi già esistenti nell'ambito della cosiddetta "Biciclovia del Conero"

68 Letture Cronaca

Partono domani, venerdì 7 giugno, i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile lungo via Fiumesino, nell’ambito del progetto unitario ‘Biciclovia del Conero’, finanziato con fondi POR Marche FESR 2014-2020 ed elaborato in forma congiunta con 10 Comuni.

L’apertura del cantiere comporterà il divieto di sosta sul lato mare nel tratto di via Fiumesino compreso tra l’incrocio con via del Conventino e il Circolo Arci. Il divieto resterà in vigore fino al termine dei lavori, previsto per metà luglio. I lavori in questo tratto consistono nella realizzazione di una sede propria di pista ciclabile. Durante l’intervento si potrà sostare nel parcheggio dell’ex hotel Internazionale, nell’area recintata, il cui utilizzo è libero fatta eccezione per l’area riservata alla Guardia di Finanza.

Per realizzare il nuovo segmento di pista ciclabile sarà anche adeguato il sottopasso pedonale di via Fiumesino, all’altezza dell’ex Caserma Saracini: saranno demolite entrambe le scalinate di accesso sottopasso (quella di via Fiumesino e quella della Statale 16) e verranno realizzati due scivoli e una scala centrale. L’intervento rappresenta un nuovo tassello del tracciato falconarese della Biciclovia del Conero, che dal confine con Chiaravalle arriva fino alla stazione ferroviaria di Falconara, considerata un importante nodo intermodale: i ciclisti possono scendere allo scalo falconarese e proseguire in bici verso l’entroterra, grazie al percorso loro dedicato.

Una prima parte di tracciato è quella realizzata nel 2017 lungo via Bixio, tra l’incrocio con via Cavour e il sottopasso pedonale di Villanova. Il nuovo tratto di Fiumesino si innesterà poi nella pista ciclabile esistente da tempo, dal ponte ciclabile sull’Esino fino al confine con Chiaravalle.