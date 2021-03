Soddisfazione da CNA Ancona per la riapertura dei toelettatori L'appello del segretario territoriale Fausto Bianchelli: "Ora riaprire anche parrucchieri e centri estetici"

“Un provvedimento di buon senso.” È questo il commento a caldo della CNA di Ancona dopo la firma da parte del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, dell’ordinanza numero 12 del 29 marzo con cui si decreta la riapertura da domani, martedì 30 marzo, dei servizi di cura degli animali di compagnia (codice ateco 96.09.04).

Un provvedimento atteso e che va nella direzione indicata da CNA nei giorni scorsi: trattare in maniera accorta e puntuale le diverse categorie.

Il provvedimento della Regione Marche prevede l’obbligo di appuntamento, l’autocertificazione del proprietario che l’Animale non convive con persone poste in quarantena o affetta da Covid-19, il divieto di ingresso dei clienti presso i locali e più in generale la limitazione all’essenziale dei contatti. L’ufficio legale di CNA ha già elaborato un documento per l’autocertificazione da fornire ai propri associati.

“Ora riaprire anche Parrucchieri e Centri estetici – commenta Fausto Bianchelli, segretario Benessere e Sanità di CNA Ancona -. Quando si affronta in maniera puntuale specifiche situazioni come quella dei toelettatori, si trovano soluzioni che permettono a queste aziende di lavorare. Lo stesso principio ora deve valere per tutto il settore del benessere. Non c’è più tempo da perdere.”

