Prende il via a Jesi la decima edizione del concorso “Storie da Biblioteca” L'iniziativa è in programma fino a sabato 8 gennaio presso la Biblioteca Planettiana

La biblioteca Planettiana sta ospitando in questi giorni di festività natalizie la tappa del concorso “Storie da Biblioteca” (arrivato alla decima edizione), proposto da Regione Marche con altri associazioni. Scrittori, fotografi, videomaker e aspiranti tali, che intendano mettere a frutto in modo giocoso le loro doti, si incontrano a Palazzo della Signoria per raccontarne estemporaneamente i personaggi, i luoghi e le storie: trascorrere una giornata immersi nella varie sale avvolte da librerie ricche di migliaia di volumi permetterà infatti di respirarne l’atmosfera, traendone ispirazione.

Il concorso è suddiviso in due sezioni, ed è possibile partecipare a entrambe: scrittura e fotografia/podcast video. Il tema è quello della “scoperta”, raccontando la biblioteca e l’importanza che essa riveste per la comunità.

Il concorso è ospitato a Palazzo della Signoria fino al prossimo 8 gennaio 2022, durante gli orari di apertura della biblioteca L’adesione è gratuita ed è sufficiente prendere contatti con la biblioteca per concordare data ed orario in cui realizzare i propri elaborati. La sessione di concorso può durare al massimo quattro ore.

In palio, la pubblicazione della propria opera in un’antologia in eBook attraverso la piattaforma StreetLib, buoni offerti da StreetLib, ed eReader offerti da Mab Marche.

Per farsi ispirare o realizzare la propria opera, ogni partecipante può chiedere di essere accompagnato a visitare la sala planettiana ed altri locali normalmente chiusi al pubblico. Gli elaborati devono essere inviati (foto/podcast via wetransfer) all’indirizzo email della biblioteca nel medesimo giorno in cui si è stati in biblioteca per realizzarli. Per prenotare, telefonare al numero 0731 538345.