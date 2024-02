Decine di furti nelle abitazioni nelle Marche e in altre regioni, sette gli arresti Smantellata dai Carabinieri un'organizzazione entrata in azione a Sirolo, Filottrano, Trecastelli, Mondolfo e Montegiorgio

Al termine dell’operazione denominata “Sorgente“, condotta negli ultimi mesi dai Carabinieri, sette persone sono state arrestate in relazione a una serie di furti in abitazione.

La vicenda ha avuto inizio nell’ottobre del 2022, quando i militari del comando di Numana hanno iniziato a cercare i responsabili di due colpi messi a segno in altrettante abitazioni di Sirolo. La successiva attività investigativa ha portato alla luce ben 36 furti, commessi da un’organizzazione criminale formata da cinque uomini e due donne.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i malviventi erano soliti partire dall’hinterland romano a bordo di più mezzi, per poi prendere di mira abitazioni perlopiù isolate. Nelle Marche, il gruppo ha compiuto furti a Sirolo, Trecastelli, Filottrano, Montegiorgio e Mondolfo; altri episodi analoghi hanno interessato anche i territori di Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo e Molise.

Complessivamente, il sodalizio criminale avrebbe messo le mani su una refurtiva quantificata in circa 200.000 euro. Per quattro criminali, rintracciati presso le loro abitazioni tra Roma, Velletri e Zagarolo, è scattata la custodia cautelare nelle carceri di Rebibbia e Regina Coeli; altri tre si trovano invece già dietro le sbarre per reati dello stesso stampo.