In arrivo a Falconara due nuovi totem interattivi per la promozione turistica Saranno installati in piazza Mazzini e all'aeroporto

Falconara ottiene il finanziamento regionale per il sostegno al turismo con nuovi strumenti digitali: arrivano due totem interattivi in piazza Mazzini e all’aeroporto, per promuovere eventi culturali, edifici storici e scorci panoramici, musei, oltre ad attività ricettive, ristoranti e locali. Grazie a un finanziamento di 45mila euro della Regione Marche i due presidi saranno installati nei prossimi mesi e potranno essere sempre aggiornati. Dopo un periodo di ‘rodaggio’ sarà possibile aggiungere informazioni, rendere più facile la consultazione se si rendesse necessario, in generale migliorare e potenziare il servizio.

Il progetto che ha permesso all’amministrazione comunale di ottenere il finanziamento si chiama ‘Falconara d’amare: un viaggio tra innovazione digitale e sostenibile’, che è stato ammesso in graduatoria e ha potuto ottenere la totale copertura finanziaria. L’obiettivo è quello di creare un modello di sviluppo locale altamente avanzato e integrato, che sfrutti appieno le opportunità offerte dalle moderne tecnologie digitali. In questo modo sarà possibile attuare il processo di innovazione digitale, secondo le linee strategiche definite dal Governo, con lo scopo di facilitare la transizione e l`espansione dell`economia e della comunità locale. Sono infatti introdotte nuove soluzioni innovative per la valorizzazione del territorio, comprese le imprese e i cittadini tutti.

«La nostra città ancora una volta dimostra di saper partecipare e vincere i bandi che portano preziose risorse aggiuntive a quelle comunali – è il commento dell’assessore al Turismo Marco Giacanella –. Sfruttiamo il mondo digitale per incentivare il turismo, le attività e i beni di interesse culturali della nostra città sopperendo con idee e progetti alla scarsità di risorse economiche».

Uno dei protagonisti del progetto è proprio l’ufficio Turismo del Comune, che sarà impegnato nella progettazione dei contenuti dei due totem, coinvolgenti e intuitivi, per fornire informazioni a turisti e agli stessi falconaresi. Nel corso dell’anno verrà gestito l`aggiornamento costante dei dati, raccogliendo e mantenendo aggiornate le informazioni per garantire un servizio affidabile di informazioni turistiche e verrà sviluppato un portale turistico online, che rappresenterà uno strumento aggiuntivo per accedere agli eventi della città. Questo portale offrirà contenuti simili a quelli dei totem, consentendo agli utenti di consultare facilmente le informazioni turistiche in qualsiasi momento, fornendo un accesso immediato alle informazioni.

Entro il 2025, a chiusura del progetto, verranno effettuati infine test approfonditi del portale, per verificare che sia funzionale e privo di errori. Eventuali correzioni o ottimizzazioni saranno apportate in questa fase. Sempre nel corso del prossimo anno sarà incentivata la partecipazione attiva dei cittadini e dei soggetti economici nell’accoglienza turistica di Falconara Marittima.