Stipula un’assicurazione online ma è una truffa, vittima una donna jesina Le indagini della Polizia Locale sono valse a identificare e denunciare il responsabile, un pregiudicato di 64 anni

106 Letture Cronaca

Non è stato semplice rintracciare l’autore di una truffa assicurativa ai danni di una donna di Jesi. Ma dopo un paziente lavoro durato un anno e che ha ha visto il Comando di Polizia Locale interfacciarsi con i colleghi di diversi Comuni tra Campania e Lazio, è stato deferito all’autorità giudiziaria per truffa un pluripregiudicato di 61 anni.

Tutto ha avuto inizio nel luglio dello scorso anno quando lo strumento di controllo targa system in dotazione alla Polizia Locale di Jesi intercettava una vettura che risultava sprovvista della copertura assicurativa. Alla guida si trovava una signora di Jesi che mostrava copia di una assicurazione effettuata online, ma che, alla verifica degli agenti, risultava falsa. La stessa signora procedeva dunque a presentare regolare querela allo stesso Comando di Polizia Locale. Gli agenti avviavano così le indagini al fine di accertare l’autore del reato. Sulla base degli elementi in possesso venivano contattate, con apposite distinte sub-deleghe, le sezioni di polizia giudiziaria di diversi Comandi di Polizia Locale come Frignano (Ce), Roma Fiumicino, Giugliano in Campania (Na). La collaborazione dava i suoi risultati, permettendo di risalire al presunto autore della truffa, già gravato da precedenti per reati specifici, che è stato pertanto denunciato all’autorità giudiziaria.

L’occasione è utile per invitare i cittadini a diffidare da proposte assicurative per auto a prezzi decisamente fuori mercato e a verificare attentamente l’affidabilità della società che pubblicizza la propria offerta.