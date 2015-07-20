Siglato l’accordo a Jesi per il trasporto sociale delle persone anziane e vulnerabili Firmata la convenzione tra Ambito Territoriale 9 e l'associazione Ada Marche

124 Letture Cronaca

È stata firmata una convenzione tra l’Asp Ambito 9 e l’Associazione Ada Marche per la gestione del servizio di trasporto sociale attivo nel Comune di Jesi. Con tale atto si dà concretezza ad un percorso avviato nei mesi scorsi, con l’obiettivo di offrire un servizio stabile, organizzato e di qualità a sostegno della mobilità delle persone anziane e vulnerabili del territorio.

Il servizio di trasporto sociale permette a queste categorie di cittadini di usufruire di un accompagnamento sicuro e assistito per recarsi a visite mediche, centri diurni, attività sociali e altre necessità quotidiane, contribuendo a migliorare l’autonomia e la qualità della vita delle persone più fragili.

Grazie alla collaborazione tra Asp Ambito 9 e Ada Marche, il servizio garantirà prossimità, attenzione e supporto concreto alla popolazione anziana e fragile, in coerenza con la missione condivisa di promuovere inclusione sociale, partecipazione attiva e benessere nella comunità.

L’Asp Ambito 9 esprime gratitudine al presidente di Ada Marche, Graziano Fioretti, e a tutto il suo team, per l’impegno e la dedizione dimostrati nel portare avanti un progetto che si conferma un punto di riferimento prezioso per la città di Jesi.

Il servizio è aperto a tutti i cittadini residenti a Jesi, con un contributo previsto sotto forma di erogazione liberale all’Associazione Ada. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 351 3706392 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. La sede dell’Associazione Ada Marche a Jesi si trova in Piazza Pellegrini 6.