Danneggia la sede di una cooperativa, 25enne arrestato dai Carabinieri a Jesi

Protagonista della vicenda un giovane già conosciuto per altri danneggiamenti compiuti in città

Cronaca
Un 25enne di origini pakistane, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è finito in manette a Jesi nella tarda mattinata di martedì 23 dicembre.

Come già successo altre volte nel corso delle ultime settimane, infatti, il giovane si è recato presso la sede della Cooperativa Cooss Marche, in via Gola della Rossa, cercando insistentemente di accedervi nonostante non ne avesse motivo. Vista l’aggressività del 25enne, i dipendenti sono stati costretti a barricarsi all’interno dei locali, utilizzando persino una scrivania per sbarrare la porta d’ingresso.

Dopo lunghi sforzi, l’uomo è riuscito comunque a entrare nella struttura, venendo però immediatamente bloccato dai Carabinieri intervenuti sul posto. Scattato per lui l’arresto per danneggiamento e atti persecutori. Si tratta dello stesso individuo responsabile, nel settembre scorso, del danneggiamento della biglietteria della stazione ferroviaria di Jesi; era inoltre già destinatario di un foglio di via obbligatorio e del divieto di dimora, emesso a suo carico nel mese di novembre a seguito di episodi analoghi.

Athos Guerro
Athos Guerro
Pubblicato Mercoledì 24 dicembre, 2025 
alle ore 11:00
