Trentadue nuovi Carabinieri per i reparti della provincia di Ancona Sono stati accolti giovedì 26 marzo presso il Comando Provinciale di Ancona

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Ieri pomeriggio, al Comando Provinciale di Ancona, il comandante della Legione Carabinieri Marche, Generale Nicola Conforti, e il Comandante Provinciale, Colonnello Roberto Di Costanzo, hanno tenuto a rapporto i Carabinieri provenienti da ogni parte d’Italia e recentemente destinati a rafforzare gli organici delle Aliquote Radiomobili, della Tenenza di Falconara Marittima e delle varie Stazioni disseminate sul territorio provinciale.

Le giovani leve, appena arrivate ai loro nuovi reparti in virtù di una manovra di impiego disposta dal Comando Generale dell’Arma e finalizzata a rafforzare gli assetti preposti al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati, hanno ricevuto dai due alti ufficiali le prime linee guida in merito ai compiti che saranno chiamati a svolgere nelle nuove realtà in cui presteranno servizio.

Il Colonnello Di Costanzo, nell’augurare il benvenuto ai ragazzi e alle ragazze in divisa, ha voluto sottolineare quanto le comunità marchigiane, anche nelle aree più impervie, facciano affidamento sui loro Carabinieri, considerati un riferimento solido per ogni necessità. Il Generale Conforti ha quindi invitato i nuovi giunti a dedicarsi al servizio con tutto il loro giovanile entusiasmo, caratteristica che, adeguatamente supportata dall’esperienza dei colleghi di reparto più anziani, renderà possibile anche per loro trovare sempre una risposta esaustiva e confortante alle molteplici istanze dei cittadini.

Alla stessa riunione hanno partecipato anche 9 Marescialli in via di formazione presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze e che proprio in questi giorni stanno svolgendo presso vari reparti territoriali della provincia un periodo i 3 mesi di “training on the job”, alternando momenti di studio e formazione teorica con vere attività di servizio sul territorio.