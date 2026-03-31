Si è svolto il Job Service Day all’Università Politecnica delle Marche Il rettore Quagliarini: "Appuntamento strategico per il nostro ateneo"

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Il 16 aprile 2026, dalle 9:00 alle 18:00, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche (Polo Monte Dago di Ancona), si è svolto il Job Service Day, l’appuntamento annuale dedicato all’incontro tra studentesse, studenti, neo‑laureate e neo‑laureati e il mondo del lavoro, con particolare attenzione al rafforzamento delle sinergie con il tessuto produttivo e istituzionale del territorio.

“Il Job Service Day – dichiara il Rettore Enrico Quagliarini – si conferma un appuntamento strategico per il nostro Ateneo, non solo come occasione di incontro tra giovani talenti e mondo del lavoro, ma anche come spazio di dialogo con le istituzioni che operano nei settori chiave per lo sviluppo del territorio. La loro presenza testimonia l’importanza crescente delle competenze sviluppate all’Università Politecnica delle Marche e rafforza la rete tra ricerca, istituzioni e imprese. Il nostro obiettivo è chiaro: continuare a formare persone capaci di contribuire in modo competente, responsabile e innovativo alla crescita del Paese. Le collaborazioni con realtà così qualificate sono un valore aggiunto per tutta la comunità accademica e rafforzano la missione dell’Ateneo: mettere la conoscenza al servizio dello sviluppo, della sostenibilità e della qualità della vita delle comunità.”

“Il Job Service Day è uno degli appuntamenti in cui l’UNIVPM misura la propria capacità di dialogare con il mondo del lavoro: un’intera giornata di colloqui one-to-one, preceduta da un percorso di preparazione fatto di seminari di orientamento, presentazioni aziendali e webinar. Questa – precisa il Direttore Generale Alessandro Iacopini – è solo una delle molte iniziative con cui l’Ateneo coltiva quotidianamente il legame tra formazione e lavoro: piattaforme di valutazione dei cv, tirocini, percorsi dedicati all’inserimento professionale. Un metodo che appartiene al DNA dell’UNIVPM e che trova conferma nei numeri, i quali ci collocano stabilmente tra i primi Atenei in Italia per tasso di occupazione dei laureati, che sfiora il 94% entro 5 anni dalla laurea. È questa alleanza tra università, aziende e territorio che fa crescere la nostra regione e trattiene — o riporta — le nuove generazioni dove possono essere protagoniste dello sviluppo.”

L’edizione di quest’anno, oltre alle oltre 100 organizzazioni ed imprese che hanno partecipato, si distingue per la presenza rafforzata di enti pubblici e istituzioni scientifiche che svolgono un ruolo strategico per il territorio e che, per la prima volta hanno avuto all’interno dell’evento spazi dedicati. L’Ateneo accoglie infatti quattro importanti realtà che operano nei settori della salute pubblica, della tutela ambientale, dell’innovazione agroalimentare e della ricerca scientifica: l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” che promuove la salute pubblica; il CNR – IRBIM che svolge una ricerca fondamentale e applicata sugli ecosistemi marini; l’AMAP che è il principale strumento regionale di raccordo tra sistema produttivo e ricerca scientifica; l’ARPAM che garantisce tutela, controllo e monitoraggio dell’ambiente nella regione e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il Job Service Day rappresenta il culmine di un percorso annuale di formazione e orientamento al lavoro che l’Ateneo mette in campo attraverso seminari, webinar, presentazioni aziendali e attività dedicate alla costruzione delle competenze professionali. Nei giorni precedenti all’evento si sono svolti degli appuntamenti preparatori dedicati gli iscritti: incontri con le aziende per conoscere da vicino e capire quali sono i percorsi e le figure che stanno cercando ed incontri incentrati sulle soft skills, per valorizzare le proprie competenze, riflettere sul percorso professionale e acquisire strumenti pratici per affrontare un colloquio di lavoro.