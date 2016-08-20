Musica e solidarietà a Moie Venerdì 8 maggio, alle ore 17,30, all'Auditorium del Polo MICS il secondo concerto della Rete "Scuola per Musica-Sport-Inclusione"

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L’evento, dal titolo evocativo “La musica che dona”, vedrà esibirsi gli studenti e le studentesse dell’Istituto Comprensivo “Carlo Urbani” (corso a indirizzo musicale) al fianco dei professionisti dell’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri”.

L’iniziativa nasce all’interno di una Rete, costituita in questo anno scolastico, che unisce quattro istituti marchigiani: il “Binotti” di Pergola (capofila), guidato dalla dirigente Chiara Fiorucci; il “Carlo Urbani” di Moie – Dirigente Cinzia Spogli; il “Giò Pomodoro” di Terre Roveresche – dirigente Paolo Sterlicchi e il “Tacchi-Venturi” di San Severino Marche – dirigente Catia Scattolini).

L’obiettivo centrale della Rete, nata da un’idea del M° Francesco Di Mauro con la direzione artistica del M° Simone Tisba, è la “verticalità” del curriculum musicale. Si punta a creare un percorso formativo continuo che accompagni gli alunni dalle prime note fino ai percorsi professionalizzanti (Licei Musicali e AFAM), contrastando l’abbandono scolastico e favorendo l’integrazione.

Sul palco salirà l’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri”, insieme all’Orchestra d’Istituto “Carlo Urbani”. Gli studenti sono preparati e guidati dai docenti del corso a indirizzo musicale: Giuseppe Papaleo (coordinatore e pianoforte), Marco Agostinelli (flauto), Stefano Fiammenghi (chitarra), Salvatore Fatone (violino) e Michela Marini (pianoforte).

La Dirigente Scolastica del “Carlo Urbani”, Cinzia Spogli, sottolinea l’importanza dell’iniziativa sul piano educativo: « La scuola è un luogo di crescita per tutti e un vero presidio culturale aperto al territorio. Per questo vogliamo vivere momenti di incontro significativi che possano arricchire l’intera comunità scolastica. Questa finalità è importante come potenziare le competenze tecniche ed espressive dei ragazzi, valorizzare le eccellenze e supportare le fragilità, per garantire a tutti e a ciascuno la possibilità di maturare come persone e come cittadini.».

Oltre al valore educativo, il concerto ha una finalità benefica: durante la serata sarà attiva una raccolta fondi a favore della Lega del Filo d’Oro.

“Questo progetto è un modello educativo d’avanguardia — spiega il Cav. Gianni Silvi, presidente dell’Orchestra “Insieme per gli altri” — Trasforma la pratica musicale in uno strumento di coesione sociale e crescita personale, agendo direttamente sul benessere degli studenti e sulla prevenzione del disagio”.

Note storiche e partner

L’Indirizzo Musicale del “Carlo Urbani” Ha compiuto da poco diciotto anni, essendo tra le dieci istituite nelle Marche nell’anno scolastico 2007-2008. Sin da subito si è distinta per sinergie e collaborazioni: dal primo gemellaggio nel 2009 con la scuola ad indirizzo musicale S. Egidio alla Vibrata, fino alla rassegna del 2011 con il compositore e organista padre Armando Pierucci e con gli allievi della scuola Magnificat di Gerusalemme. L’Orchestra d’Istituto accompagna stabilmente i momenti chiave della comunità, come le inaugurazioni del Polo Mics e dell’Auditorium, e promuove la propedeutica musicale con il progetto “Continuità in musica” rivolto alle classi quinte della scuola primaria.

L’Orchestra “Insieme per gli altri” Fondata con l’obiettivo di coniugare l’eccellenza musicale all’impegno sociale, l’Orchestra “Insieme per gli altri”, sotto la direzione artistica del M° Simone Tisba, rappresenta oggi una delle realtà più attive nel panorama della solidarietà nazionale.

Dal 2019 al 2026, la formazione ha promosso un impegno costante sul territorio con oltre 250 concerti eseguiti in 88 diverse località italiane, 148 collaborazioni attivate con enti del Terzo Settore e istituzioni, 120.000 euro raccolti e interamente devoluti in beneficenza. L’attività dell’Orchestra spazia oltre il palcoscenico attraverso progetti editoriali, come la produzione di 5.000 copie di un CD solidale e la distribuzione di 10.000 calendari, i cui proventi sono stati destinati alla solidarietà. Per la sua attività dal notevole valore sociale e culturale, l’ensemble è stato insignito del Premio “Città di Staffolo 2024” ed è Socio Onorario della Fondazione Gaspare Spontini.

Info: L’ingresso al concerto è libero e aperto alla cittadinanza fino ad esaurimento dei posti disponibili.