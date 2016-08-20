Ultimo appuntamento con la stagione del teatro Pergolesi di Jesi Giovedì 30 aprile andrà in scena "La scortecata"

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Al Teatro Pergolesi di Jesi giovedì 30 aprile Emma Dante che torna a praticare il suo straordinario teatro di attori, partiture fisiche e drammaturgia popolare con La Scortecata, creazione ispirata a un racconto seicentesco tratto da Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile che dà vita a un mondo fantastico e sofisticato con Salvatore D’Onofrio e Carmine Maringola. Lo spettacolo – testo e la regia sono di Emma Dante – conclude la stagione realizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini con il Comune di Jesi e l’AMAT, con il contributo della Regione Marche e del MiC.

Emma Dante rilegge in chiave originale una delle novelle più celebri della raccolta con cui Giambattista Basile creò un capolavoro della tradizione letteraria italiana e mondiale. Il napoletano del Basile, nutrito di espressioni gergali, proverbi e invettive popolari, produce modi e forme teatrali, tra lazzi della commedia dell’arte ed echi shakespeariani.

La novella parla di un re che s’innamora, ingannato, di una vecchia. Trasformata in una splendida ragazza dall’incantesimo di una fata, la “giovane” dirà all’altra sorella di essersi fatta scorticare per diventare così bella.

Seguendo la tradizione settecentesca, Emma Dante affida a due uomini i tre ruoli delle sorelle e del re. In uno spazio segnato da pochi arredi, con un castello in miniatura ad evocare il sogno, le due “vecchie”, per trascorrere il tempo, mettono in scena quell’antica fiaba che vorrebbe insegnare alle donne a non esser vanitose, alle vecchie ad avere il senso del ridicolo e agli uomini a non inseguire le apparenze.

Emma Dante è una delle voci più potenti e originali della scena teatrale e cinematografica contemporanea italiana. Regista, drammaturga e autrice, ha costruito un linguaggio artistico inconfondibile, capace di fondere intensità emotiva, fisicità scenica e una profonda attenzione alle dinamiche familiari e sociali. Le sue opere, spesso radicate nella cultura siciliana, si distinguono per un’estetica forte e visionaria, dove corpi e parole si intrecciano in narrazioni di grande impatto. Con uno stile diretto e senza compromessi, Emma Dante affronta temi universali come l’identità, la marginalità e i legami affettivi, conquistando pubblico e critica sia in Italia sia all’estero. Premiata e riconosciuta nei più importanti festival internazionali, rappresenta oggi un punto di riferimento imprescindibile per chi cerca un teatro e un cinema autentici, innovativi e profondamente umani.

Al termine dello spettacolo, Luca Brecciaroli assessore alla Cultura del Comune di Jesi coordinerà l’incontro con la compagnia.

Elementi scenici e costumi sono di Emma Dante, le luci di Cristian Zucaro, assistente alla regia Manuel Capraro, produzione Festival di Spoleto 60, Teatro Biondo di Palermo in collaborazione con Atto Unico / Compagnia Sud Costa Occidentale.

Informazioni presso biglietteria Teatro Pergolesi 0731 206888. Inizio spettacolo ore 21.