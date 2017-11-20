Vasco Live 2026 arriva ad Ancona: il concerto sarà uno show tra rock, emozioni e tecnologia Il 23 e 24 giugno allo stadio Del Conero i grandi classici del rocker di Zocca con scenografia monumentale e produzione da record

Vasco Rossi si prepara a tornare ad Ancona con due date del tour Vasco Live 2026, in programma il 23 e 24 giugno allo stadio Del Conero. Lo spettacolo promette di essere uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate, con una scaletta che guarda alle origini artistiche del rocker emiliano e una produzione di livello internazionale.

Il nuovo tour prende spunto dal celebre slogan “Non siamo mica gli americani”, titolo del secondo album di Vasco Rossi pubblicato nel 1979. L’ironia e la provocazione rappresentano il filo conduttore di uno show che ripercorre oltre quarant’anni di carriera, alternando brani storici a canzoni raramente eseguite dal vivo.

La prima parte del concerto sarà dedicata agli anni Ottanta, con una selezione di pezzi tratti dagli album che hanno contribuito a costruire il mito di Vasco. Tra le sorprese figurano diversi brani assenti da tempo dai live, riproposti con nuovi arrangiamenti curati dal direttore musicale Vince Pastano.

Nella seconda parte il racconto musicale si sposterà verso temi più attuali e introspettivi. Non mancheranno alcuni dei brani più rappresentativi del repertorio di Vasco Rossi, tra cui “Gli spari sopra”, “C’è chi dice no”, “Stupendo”, “Rewind” e “Un mondo migliore”. Il gran finale sarà affidato a una sequenza di canzoni amatissime dal pubblico, culminando come da tradizione con “Albachiara”.

Grande attenzione è stata riservata anche all’allestimento scenico. Il palco, largo 70 metri e profondo 24, sarà caratterizzato da una struttura tridimensionale dominata dalla forma triangolare che richiama la “V” di Vasco. Oltre 1.200 metri quadrati di schermi Led, effetti speciali, contenuti video immersivi e un complesso sistema di luci e automazioni contribuiranno a trasformare il concerto in un’esperienza visiva oltre che musicale.

Imponenti anche i numeri della produzione: oltre 500 persone coinvolte nel tour, 67 bilici al seguito e centinaia di addetti impegnati nelle operazioni di montaggio e gestione delle singole date.

Ad aprire le serate di Ancona saranno inoltre due giovani artisti selezionati attraverso il festival “Zocca Paese della Musica”: Martellini il 23 giugno e Dario Comparini il 24 giugno.

Per il capoluogo marchigiano è prevista anche un’iniziativa collegata al progetto Green Rock!, dedicato alla sostenibilità ambientale e alla partecipazione sociale. Ad Ancona saranno organizzate attività di sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti con il coinvolgimento diretto dei volontari.

Le due date anconetane si candidano così a essere non soltanto un grande evento musicale, ma anche un momento di aggregazione capace di unire spettacolo, riflessione e partecipazione collettiva.

SETLIST 026

01. Vado al massimo (1982 album di Ogni volta, Canzone, La noia)

02. Ormai è tardi (Liberi… Liberi, 1989)

03. Fegato, fegato spappolato (Non siamo mica gli americani! 1979)

04. Una nuova canzone per lei (Cosa succede in città, 1985)

05. Bolle di sapone (Cosa succede in città, 1985)

06. Alibi (Colpa d’Alfredo, 1980)

07. Sono ancora in coma (Vado al massimo, 1982)

08. Ciao (C’è chi dice no, 1987)

09. Domani sì, adesso no (Cosa succede in città, 1985)

10. Tango… (della gelosia) (Liberi… Liberi, 1989)

11. Lunedi (C’è chi dice no, 1987)

Interludio

12. Marea (Nessun pericolo… per te, 1996)

13. Siamo soli (Stupido hotel, 2001)

14. Se ti potessi dire (2019)

15. (per quello che ho da fare) Faccio il militare (Non siamo mica gli americani! 1979)

16. Gli spari sopra (1993)

17. C’è chi dice no (1987)

18. Stupendo (Gli spari sopra, 1993)

19. Rewind (Canzoni per me, 1998)

20. Un mondo migliore (2016)

Il Gran finale:

21. La noia (Vado al massimo 1982)

22. Sally (Nessun pericolo… per te, 1996)

23. Siamo solo noi (1981)

24. Vita Spericolata – voce e piano (Bollicine, 1983)

25. Canzone – suonata con la band – (Vado al massimo 1982)

26. Albachiara (Non siamo mica gli americani! 1979)