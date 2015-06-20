Falconara, riapre il parcheggio nell’ex-distributore lungo la Flaminia Potrà ospitare fino a 60 posti auto

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Torna il parcheggio per l’estate a Palombina Vecchia, con la riapertura del piazzale dell’ex distributore di via Flaminia, all’angolo con via Piemonte.

La Giunta nei giorni scorsi ha approvato una delibera che prevede di stringere un nuovo accordo con la proprietà, per mettere a disposizione della collettività la struttura, vicinissima al mare. Quest’anno l’area dispone di una pavimentazione completamente riqualificata e potrà ospitare fino a 60 posti auto. Grazie a un confronto tra il Comune di Falconara e la IP Italiana Petroli, proprietaria dell’ex stazione di servizio, anche per l’estate 2026 si potrà dare una risposta ai frequentatori della spiaggia, dato che in zona i posti auto sarebbero altrimenti limitati quasi esclusivamente alla Statale. Il Comune si è fatto carico di recintare una piccola porzione interdetta, dove sorge quello che un tempo era l’ufficio del benzinaio, mentre il resto della superficie sarà totalmente utilizzabile. La riapertura potrà avvenire la prossima settimana.

«Dal 2022 lavoriamo ogni anno per rendere disponibile questo parcheggio, consapevoli di quanto rappresenti una risposta concreta alle esigenze di residenti e bagnanti – afferma il sindaco Stefania Signorini –. Grazie al confronto avviato nel 2022 con IP Italiana Petroli, che ho seguito personalmente e che ringrazio per la disponibilità e la collaborazione dimostrate, anche quest’anno possiamo offrire un’importante opportunità di sosta in una zona dove i posti auto sono limitati. La riqualificazione della pavimentazione, realizzata dalla proprietà, ha inoltre permesso di recuperare porzioni dell’area che in passato non erano utilizzabili perché il fondo era sconnesso, aumentando così il numero di stalli a disposizione. È un risultato che migliora concretamente l’accessibilità di Palombina Vecchia durante la stagione balneare».