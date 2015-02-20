Volotea apre la sua nuova base operativa all’aeroporto delle Marche "Un investimento che crea lavoro, sviluppo e nuove opportunità per il territorio"

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L’Aeroporto delle Marche compie un nuovo passo nel proprio percorso di crescita. La decisione di Volotea di aprire una nuova base operativa rappresenta un investimento strategico destinato a generare occupazione, sviluppo e nuove opportunità per tutto il territorio marchigiano.

L’annuncio è stato dato questa mattina nel corso della conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il sindaco di Falconara Marittima Stefania Signorini. A presentare il progetto sono stati il fondatore e CEO di Volotea Carlos Muñoz, l’amministratore delegato dell’Aeroporto delle Marche Giorgio Buffa e l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Marche Giorgio Bugaro, che hanno illustrato il significato dell’investimento e le prospettive di crescita dello scalo.

Con l’apertura dell’ottava base operativa italiana, la ventiduesima in Europa, Volotea rafforza la propria presenza nelle Marche. L’investimento comporterà la creazione di 30 nuovi posti di lavoro diretti e di circa 170 indiretti, oltre a un ulteriore potenziamento dei collegamenti tra la regione e le principali destinazioni italiane ed europee. A breve la compagnia presenterà anche le nuove rotte.

«L’apertura della base operativa di Volotea rappresenta una notizia di straordinaria importanza per le Marche – commenta il sindaco Stefania Signorini –. Per Falconara è motivo di soddisfazione vedere rafforzarsi un’infrastruttura strategica che costituisce la principale porta di accesso della regione verso l’Italia e l’Europa. L’arrivo della nuova base operativa significa investimenti, lavoro e una prospettiva di crescita stabile.

Le nuove assunzioni rappresentano un’opportunità concreta per tante famiglie e per i giovani, mentre il potenziamento dei collegamenti renderà le Marche ancora più accessibili, favorendo il turismo, il sistema produttivo e gli scambi economici.”

Questo risultato è frutto della collaborazione tra la Regione Marche, la società di gestione aeroportuale, Volotea e le amministrazioni locali. Un percorso condiviso che dimostra come il dialogo tra pubblico e privato possa favorire investimenti capaci di generare occupazione, rafforzare i collegamenti e creare nuove opportunità di sviluppo per il territorio.

La nuova base operativa rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita dell’Aeroporto delle Marche e conferma il ruolo sempre più centrale dello scalo nel rafforzare la competitività del territorio, sostenere l’economia regionale e ampliare le opportunità di collegamento con il resto d’Italia e d’Europa.