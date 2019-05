Furti a danni di anziani nelle Marche, arrestate dai Carabinieri quattro donne di etnia rom Il gruppo avrebbe messo a segno almeno 24 colpi in varie località italiane, anche nell'Anconetano, Pesarese, Fermano e Ascolano

Quattro donne di etnia rom sono state tratte in arresto dai Carabinieri di Osimo nella giornata di martedì 7 maggio, in quanto ritenute responsabili di aver commesso decine di furti, tra cui diversi in provincia di Ancona.

Il metodo utilizzato dal sodalizio criminale prevedeva che una o due delle donne si recassero presso delle case – spesso occupate da anziani soli – dove con vari tipi di scuse distraevano le loro vittime: contemporaneamente le altre complici si introducevano nell’abitazione per trafugare denaro e oggetti preziosi.

Complessivamente sarebbero stati almeno 24 i colpi messi a segno dal gruppo, mentre il valore della refurtiva accumulata si aggirerebbe sugli 80.000 euro.

Due di essi a Chiaravalle, dove tra l’1 e il 9 settembre dello scorso anno due anziani di 85 e 82 anni erano stati derubati l’uno di 600 euro, l’altro di denaro e gioielli per un valore totale di 1.400 euro.

Altri due furti erano stati compiuti ad Ancona il 13 agosto – vittima un’84enne alla quale erano stati rubati 600 euro e gioielli per oltre 1.000 euro – e il 28 settembre, quando una 93enne aveva visto sottratti circa 100 euro.

Colpita dalle quattro donne anche Falconara Marittima, dove avrebbero agito il 7 settembre e il 28 novembre per un bottino complessivo di 250 euro e alcuni oggetti preziosi, frutto dei furti ai danni di un 79enne e di un’89enne.

Tra le altre località marchigiane “visitate” dal gruppo di ladre, attive anche in Lazio, Toscana ed Emilia Romagna, figurano anche Senigallia, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Monsampolo del Tronto, Pesaro e Servigliano.