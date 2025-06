Innovazione: con Terna le Marche diventano laboratorio d’eccellenza per la transizione energetica Ascoli Piceno al centro della strategia italiana per una rete elettrica più sostenibile e tecnologica

Il nuovo Terna Innovation Zone Adriatico è il cuore pulsante dell'innovazione energetica nelle Marche. Con questa iniziativa, Terna consolida il proprio impegno per un futuro sostenibile attraverso la ricerca, la sperimentazione e il supporto all'imprenditorialità innovativa.

Ad Ascoli Piceno nasceranno percorsi di accelerazione per startup e PMI impegnate nei settori energetico e digitale. Parallelamente, il laboratorio “OpenLAB” esplorerà soluzioni d’avanguardia legate alla trasmissione elettrica e all’ambiente marino. L’iniziativa del Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia mira anche a favorire un accesso più equo alle risorse e alle competenze, promuovendo sviluppo diffuso e crescita territoriale.

La scelta di Ascoli non è casuale: la città presenta un tessuto economico in trasformazione, con una crescente apertura all’innovazione e alla green economy. In questo contesto, il Terna Innovation Zone si propone come un acceleratore per la crescita locale, coinvolgendo università, imprese, enti pubblici e giovani professionisti.

Il progetto è infatti sostenuto da una rete di partner prestigiosi, tra cui la Regione Marche, ANCI Marche, Confindustria, il sistema universitario locale, Unioncamere, Consorzio ELIS e SMAU. Questi attori saranno coinvolti attivamente nella gestione delle attività, nel supporto alle imprese e nella definizione di strategie comuni di sviluppo sostenibile.

L’Innovation Zone Adriatico vuole essere anche un motore culturale per il territorio. Saranno infatti attivati percorsi di formazione per giovani talenti e professionisti locali, workshop tematici, hackathon e progetti di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e digitali. L’hub si trasformerà in un punto di riferimento anche per la cittadinanza, in grado di promuovere una nuova consapevolezza sull’uso delle risorse e l’importanza dell’efficienza energetica.

L’hub marchigiano rappresenta il terzo centro d’innovazione globale per Terna e si integra con il maxi progetto dell’Adriatic Link, infrastruttura HVDC da 1.000 MW tra Marche e Abruzzo.