Arriva a Falconara Marittima “Buonasera Marche Show – Speciale Medioevo” L'appuntamento è per venerdì 2 agosto presso la Corte del Castello di Falconara Alta

La Corte del Castello di Falconara e Buonasera Marche Showconsolidano il connubio che da sempre è sinonimo di spettacolo. Il talk show targato Filodiffusione torna per la quinta volta nella storica e suggestiva sede del Comune costiero, offrendo stavolta qualcosa di inedito.

L’appuntamento è per venerdì 2 agosto con ‘Buonasera Marche Show – Speciale Medioevo’, ideato da Paolo Filippetti in collaborazione con il Comune di Falconara, l’associazione culturale ‘Salviamo il Romanico’ e l’Ente Palio di San Floriano. La serata sarà condotta come da tradizione da Maurizio Socci.

Un vero e proprio tuffo nel passato, con piazza Carducci di fronte al Castello di Falconara Alta che ospiterà dalle 18 esibizioni di falconeria grazie ad Alex Barigelli di ‘Le ali della Terra’, stand gastronomico a tema e postazioni di tiro con l’arco da provare per tutti. Seguirà, all’interno della Corte del Castello, un Buonasera Marche show ‘in stile’, con musica dal vivo, balli d’epoca, figuranti, tamburi, uomini armati e pezzi di teatro.

Dalle 20.45 si entrerà nel clima della serata con la musica del trio ‘the Dorlomin’ che propone brani dal sapore celtico in una session di circa 30 minuti che farà da preludio.

Ad aprire l’evento sarà il sindaco di Falconara Stefania Signorini, poi via alla festa: esibizioni, costumi, pietanze verranno raccontati e spiegati da esperti e appassionati della tradizione, tra cui Mattia Morbidoni, presidente dell’associazione ‘Salviamo il Romanico’, Matteo Baleani, responsabile della comunicazione dell’Ente Palio di San Floriano, Marco Torcoletti, scrittore jesino e autore de ‘Il Primo Podestà’, che ha ricevuto menzioni anche dal Presidente della Repubblica. Insieme sapranno coinvolgere gli spettatori in un tuffo nel Medioevo e far loro capire l’importanza di questo periodo storico.

Interverrà anche Diletta Doffo della Sartoria Maria Diletta. Ci saranno poi balli medievali de La Saltica di San Floriano, tamburi, armati e sbandieratori saranno proposti dall’Ente Palio di San Floriano di Jesi. Da non perdere gli interventi teatrali di Stupor Mundi e dell’Associazione Culturale Sipario. Gli stand gastronomici a tema all’esterno del Castello resteranno attivi anche dopo la fine del talk show. L’ingresso è gratuito.