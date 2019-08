Riconfermati i pre-corsi di Medicina all’Università Politecnica delle Marche L'iniziativa, totalmente gratuita, avrà luogo presso il polo Murri il 22-23 e dal 26 al 29 agosto

Anche quest’anno tornano i pre-corsi di Medicina organizzati dagli studenti dell’associazione Student Office Ancona in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche in vista dei test di ammissione di Medicina, Odontoiatria e Professioni Sanitarie. Si tratta di corsi gratuiti che si terranno al polo Murri della Facoltà di Medicina ad Ancona, il 22 e 23 agosto e dal 26 al 29 agosto, al primo piano, nell’aula magna “Montessori” e nell’aula T, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30.

Nella pausa pranzo gli studenti saranno disponibili per chiarimenti e spiegazioni su qualsiasi argomento e quiz. Dopo le lezioni, ci saranno corsi extra sulla Costituzione italiana, verranno dati dei consigli su come muoversi durante i fatidici 100 minuti del test e verranno analizzate le statistiche dei risultati dei test del 2015, del 2016, del 2017 e del 2018. Ci saranno lezioni frontali, esercitazioni e l’ultimo giorno, come di consueto, una simulazione del test di ingresso. Sarà possibile iscriversi ai pre-corsi fino al 12 agosto.

Si ricorda inoltre che quest’anno il MIUR ha aumentato del 20% i posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso programmato in Medicina e Odontoiatria per l’anno accademico 2019/2020. La prova d’esame per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria si tiene martedì 3 settembre 2019. La prova d’esame per l’accesso ai corsi delle Professioni Sanitarie si tiene mercoledì 11 settembre 2019. La prova d’esame per l’accesso ai corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie si tiene venerdì 25 ottobre 2019.

Info www.univpm.it