Eccellenza femminile Marche: il nuovo campionato è tutto marchigiano Nelle Marche è tutto pronto per il nuovo campionato di Eccellenza femminile

Se nelle stagioni passate le partite del campionato di Eccellenza femminile erano suddivise equamente tra le regioni di Umbria e Marche, a partire da quest’anno le competizioni si terranno esclusivamente sul territorio marchigiano.

Il 19 agosto scorso, infatti, in un incontro tra i dirigenti della FIGC regionale, il presidente Paolo Cellini ha ufficialmente approvato il progetto proposto dal responsabile regionale per il settore femminile Mario Borroni.

Mondiali di calcio femminili: la Nazionale infiamma i tifosi

Facciamo un passo indietro, e più precisamente al 7 giugno, quando la Nazionale italiana ha fatto letteralmente innamorare un intero Paese, accrescendo l’interesse per il calcio femminile con un divertente mix di gol e sorrisi. Secondo una rilevazione di Sponsor Value di StageUp e Ipsos, infatti, l’avventura delle Azzurre è stata seguita da un italiano su tre: 21 milioni di italiani per la sola competizione contro l’Olanda. Una cifra record e decisamente fantastica, se la si paragona ai 20,6 milioni di spettatori della Nazionale Under 21 maschile.

Dai Mondiali di Francia ad oggi è in atto un vero e proprio cambiamento: la squadra allenata da Milena Bertolini è osannata da milioni di appassionati i quali, non solo adorano seguire i match in tv, ma amano sfidare la sorte, puntando sulla vittoria del loro team preferito. Il binomio tra calcio e scommesse non è certo una novità in Italia, dove i fan da sempre amano controllare le quote e scommettere insieme agli amici, a cambiare è invece questa nuova passione tutta al femminile. Anche le scommesse sportive, infatti, si stanno tingendo di rosa. Tutti i siti più aggiornati, difatti, riportano un incremento esponenziale degli scommettitori sul calcio femminile.

Meet the Teams: le squadre partecipanti al nuovo campionato Eccellenza marchigiano

Lo scorso 16 settembre, che di fatto è stato l’ultimo giorno consentito per iscriversi, sono stati presentati in maniera ufficiale i team che avrebbero preso parte (e che attualmente stanno prendendo parte) al campionato Eccellenza Marche. Si tratta di Ancona Respect 2001, LF Jesina Femminile, Sambenedettese F.C., VIS Civitanova, Vis Pesaro 1898 srl e la YFIT Macerata.

Fin dalla prima giornate di campionato, è abbastanza chiaro che il calcio femminile ha tutto il potenziale per regalare ai tifosi delle forti emozioni. Il 13 ottobre, infatti, la Vis Pesaro si è subito distinta per una straordinaria performance, vincendo con netto 14-0 contro l’inerme Ancona Respect 2001 del tecnico Giacomo Zacconi, new entry della competizione e sostituta della Vis Faleria Porto Sant’Elpidio. Al Mornano di Civitanova Marche, invece, la Sambenedettese ha sconfitto in trasferta la Vis Civitanova con un punteggio di 5-2.

Terminata la terza giornata, la classifica del girone è capitanata dalla Vis Pesaro con 9 punti, grazie alla vittoria di 4-0 sulla VIS Civitanova. Seguono YFIT Macerata e La Jesina Femminile con 7 punti. Sconfitta per 5-2 dal Macerata, la Sambenedettese si piazza in 4 posizione con 3 punti. Civitanova e Ancona Respect sono invece all’ultimo posto con un totale di zero punti.

Il nuovo campionato e il calcio femminile, insomma, hanno tutte le carte in regola per far appassionare sempre più tifosi, e tifose, ovviamente.