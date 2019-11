Lezione speciale alla Facoltà di Economia di Ancona con i rappresentanti della Elitron "La sinergia tra mondo universitario e imprese eccellenti consente ai territori di crescere"

“Pur in un contesto complesso, gli scenari internazionali oggi sono ricchi di opportunità per i giovani dotati di passione, curiosità ed entusiasmo vitale”. Ha esordito così Paolo Malatesta il Direttore Operativo della Elitron, alla lezione che si è tenuta presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, nell’ambito del corso “Strategie per i mercati internazionali” tenuto dal Professor Gabriele Micozzi.

Questo corso cerca infatti attraverso testimonianze di aziende eccellenti di portare contributi operativi agli studenti, aiutandoli a cogliere i segreti del successo delle aziende vincenti sui mercati mondiali.

Elitron da oltre 30 anni è un punto di riferimento nel mondo per i sistemi avanzati di taglio, applicati ai differenti settori tra i quali: pelletteria, cartotecnica, arredamento e packaging.

Numerosi sono stati gli stimoli offerti in questa giornata, e le domande che gli allievi hanno posto al manager Paolo Malatesta, che ha puntualizzato “la nostra azienda è in costante sviluppo, e pertanto il confronto con gli studenti è un’opportunità per individuare talenti in grado di poter rappresentare al meglio l’azienda sui mercati a più alto tasso di crescita”.

Il prof. Micozzi ha tenuto a precisare che “la sinergia tra mondo universitario e imprese eccellenti consente ai territori di crescere attraverso uno scambio reciproco di stimoli e progettualità, e in questo Elitron da anni si distingue per la sua dinamicità e capacità innovativa rappresentata a pieno dal DNA del suo titolare Giuseppe Gallucci”.

Oltre 2500 installazioni in tutto il mondo.

50 paesi.

12 brevetti.

Questi sono gli impressionanti numeri di un’azienda protagonista a livello mondiale nella produzione di plotter da taglio, software di progettazione CAD e soluzioni di automazione. Un’azienda che vanta il 100% Made in Italy durante l’intero processo produttivo.

A partire dal 1984, l’esperienza tecnica è stata continuamente alimentata da investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico, comprendendo anche molte intuizioni all’avanguardia. Le soluzioni e le tecnologie innovative in molti casi rappresentano brevetti Elitron esclusivi, superano i limiti dei sistemi di produzione tradizionali, automatizzano il flusso di lavoro e generano nuove opportunità di business per gli utenti di Elitron.

Oggi Elitron produce sistemi di taglio industriale, software e soluzioni di automazione per diversi settori: calzature, pelletteria, arredamento e automotive comunicazione visiva, imballaggio, guarnizioni e materiali compositi, e gomma e schiuma. La grande esperienza Elitron nei sistemi di visione e automazione, continua a fare strada e a garantire che le nostre soluzioni siano sempre un passo avanti.

