Controlli a tappeto sull’A-14 da parte della Polizia Stradale Tramite dei posti di blocco installati nell'area di servizio Esino ovest, le forze dell'ordine hanno passato in rassegna centinaia di veicoli

101 Letture Cronaca

Intensificati i controlli autostradali da parte della Polizia Stradale delle Marche, che tra il pomeriggio di mercoledì 1 e la mattinata di giovedì 2 aprile ha allestito dei posti di blocco all’altezza dell’area di servizio Esino ovest.

Nelle due occasioni, gli agenti hanno convogliato nell’area di sosta tutti i veicoli che stavano procedendo in direzione sud, provvedendo quindi ad accertare la regolarità di tali spostamenti in conformità alle normi vigenti contro la diffusione del Coronavirus.

I controlli in questione hanno riguardato automobilisti, conducenti di autobus e camionisti: quest’ultimi, nello specifico, sono stati chiamati a rendere conto della legittima circolazione delle merci stipate nei rispettivi mezzi pesanti.

La maggior parte delle persone passate in rassegna è risultata in possesso di motivazioni valide per i propri spostamenti, mentre per altre, sorprese a circolare senza particolari necessità, sono state elevate le sanzioni previste dalla legge.