Venerdì 11 dicembre nuovo appuntamento ad Ancona con le videoletture per bambini L'evento, curato dalla Fondazione Salesi e dalla biblioteca comunale "Benincasa", avrà inizio alle ore 16.30

85 Letture Cultura e Spettacoli

Grazie alla collaborazione tra la Biblioteca comunale “Benincasa” e la Fondazione dell’Ospedale Salesi Onlus, prosegue venerdì prossimo, 11 dicembre, e nei prossimi venerdì di dicembre sul canale televisivo “ETV Marche” (canale 12), alle ore 16.30, il progetto di videoletture “Videococcole al Salesi”, lette ad alta voce dai Volontari “Nati per Leggere” della Biblioteca, tutte tratte dalle pubblicazioni della casa editrice ELI-La Spiga.

“Visto il perdurare della pandemia – spiegano i curatori del progetto – si è difatti ritenuto di realizzare in modalità on line l’attività di lettura di favole, filastrocche e racconti illustrati che prima dell’emergenza sanitaria era portata avanti dai volontari della Fondazione, nei reparti del Presidio Salesi, con il progetto “Favole della Buona Notte”, per regalare un momento di serenità e di pace ai bambini ricoverati nella fascia dai 3 agli 11 anni”. Le video letture sono trasmesse all’ interno della rubrica per bambini curata dalla Fondazione Salesi, in onda sulla emittente anconetana.

La registrazione delle video letture si è resa possibile a seguito delle liberatorie concesse dalle case editrici, sollecitate dalla Biblioteca Ragazzi ad aderire a questa iniziativa di grande valore sociale.

I brevi video saranno posizionati nei canali social della Fondazione Ospedale Salesi (Facebook, Instagram, e YouTube) e sulla app di E’ tv Marche. Un ringraziamento doveroso alle seguenti Case Editrici, che hanno accolto la finalità del progetto di consentire ai bambini ospedalizzati del Salesi e a tutti i bambini della città di Ancona di ricevere il “Diritto alle Storie” durante la pandemia: Eli La Spiga, Edizioni EL – Einaudi Ragazzi – Emme Edizioni, Coccole Books, Franco Cosimo Panini, Zoolibri, Il Castoro, Bacchilega Editore, Il Castello, Le Rane Interlinea, La Coccinella, Pulce Edizioni, Il Castello Editore. Un ringraziamento speciale ai Volontari Nati per Leggere della Biblioteca Comunale e ai Volontari della Fondazione Salesi che hanno dato voce alle storie, e a tutto lo staff della Fondazione che ha ideato la rubrica “Videococcole al Salesi “curato gli aspetti tecnici e il montaggio delle video letture.

Il progetto, che è stato avviato durante l’estate, si pone in continuità con precedenti collaborazioni e con le iniziative portate avanti separatamente dalla Biblioteca Ragazzi “Novelli” e dalla Fondazione Salesi, durante il lockdown, quando nell’impossibilità di continuare le letture ai bambini in presenza, sono state realizzate diverse video letture. Si è quindi pensato di avviare una collaborazione strutturata tra le Biblioteche del Comune di Ancona e la Fondazione Salesi per attività di promozione della lettura all’interno dell’Ospedale Pediatrico “G.Salesi”, che è stata formalizzata con la firma di una convenzione della durata di cinque anni.