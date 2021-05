Aereo della Marina Militare si scontra con degli uccelli in fase di decollo Fortunatamente illesi tutti i presenti

Attimi di paura nella mattinata di martedì 25 maggio sulla pista dell’Aeroporto delle Marche, a Falconara Marittima, dove un aereo della Marina Militare è stato coinvolto in un pericoloso incidente.

Intorno alle ore 8.30, il mezzo era in procinto di decollare quando si sarebbe scontrato con uno stormo di uccelli. Il pilota ha quindi preso la decisione di interrompere la procedura: a causa della successiva brusca frenata, tuttavia, almeno una delle ruote dell’aeroplano sarebbe esplosa.

Il velivolo ha concluso la propria corsa frapponendosi di traverso in mezzo alla pista di decollo. Sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, rispettivamente per mettere in sicurezza l’area e per raccogliere elementi validi per chiarire l’accaduto: fortunatamente, nessuna delle persone a bordo dell’aereo avrebbe riportato conseguenze di alcun tipo.