Ascanio Celestini porta a Santa Maria Nuova lo spettacolo “Storie e Controstorie” L'appuntamento è per le 21.30 di venerdì 25 giugno

Il Comune di Santa Maria Nuova e l’ATGTP propongono, venerdì 25 giugno nel palco allestito nel piazzale del Palazzetto dello Sport (inizio ore 21.30) lo spettacolo di Ascanio Celestini “Storie e Controstorie”.

In questo progetto, sostenuto dalla Regione Marche-Assessorato alla Cultura e realizzato con la collaborazione dell’AMAT, Celestini porta in scena, accompagnato dal musicista e compositore Gianluca Casadei, una raccolta di “storie dette a margine di altri spettacoli. Racconti scritti in fretta e poi riletti e ri-detti, messi da parte e ripescati. Sono microstorie – dice l’attore romano – che iniziano e finiscono in pochi minuti, una specie di concept album dove canzoni diverse raccontano un unico luogo. Qualcuna proviene dalla tradizione popolare, ma tutte hanno in comune l’improvvisazione. Nei miei racconti cerco di mettere insieme le parole e non i fatti. Certe volte non accade niente. Un meccanismo che si inceppa è l’unico avvenimento. Spesso i personaggi non hanno nome e le relazioni arrivano quasi ad azzerarsi. Ci sono le parole che diventano semplici come rotelle di un ingranaggio, come chiodi che tengono insieme dei pezzi di legno”.

Informazioni, prenotazioni e biglietti: ingresso posto unico 10 euro, in vendita nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket tel. 071/2072439 e la sera di spettacolo dalle 20. Inizio 21.30