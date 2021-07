Montesaxnovo Festival l’eccellenza della musica classica nell’entroterra marchigiano L'Anfiteatro Romano e la Piazza Satellico di Ostra Vetere ospiteranno la terza edizione del Festival dal 2 al 26 agosto

Organizzato dall’Associazione Culturale Lemuse in collaborazione con il Comune di Ostra Vetere, con il patrocinio dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” e con il supporto di Regione Marche, BCC di Ostra Vetere, Montesaxnovo Festival, giunto alle terza edizione, è un format unico e originale che incrocia la grande musica e sullo sfondo l’alta formazione, l’arte contemporanea e l’archeologia.

Sul fondo del logo è raffigurata Ostra Vetere, una comunità della Val Misa ricca di un patrimonio artistico-storico e archeologico di qualità e realtà economiche che rappresentano con efficacia la modernizzazione imprenditoriale della regione.

La fioritura culturale dell’entroterra si pone dunque come una strategia di rinascita del territorio e gli organizzatori, ben coscienti delle potenzialità del Festival, hanno sviluppato un ambizioso progetto in grado di incrementare in maniera determinante l’offerta culturale di eccellenza attraverso lo spettacolo dal vivo.

Il FESTIVAL giunge ora alla terza edizione ed esordisce, nel contesto di una più complessiva valorizzazione delle risorse, e accade nel nome del sassofono e di Federico Mondelci che ha deciso di fondare con Antonella Cecere l’Associazione Culturale Lemuse proprio ad Ostra Vetere, luogo dove il Mondelci può condividere le sue relazioni artistiche con artisti cosmopoliti come lui, relazioni, progetti e opportunità per la sua città natale, il luogo dove ha scelto di vivere.

Un programma particolarmente ricco in questa edizione che va dal 2 al 26 agosto 2021, un’offerta articolata e trasversale che comprende due rassegne e eventi speciali:

I concerti del Festival, cartellone che comprende 7 concerti con artisti internazionali impegnati nel repertorio classico, nel jazz, con una particolare attenzione anche al centenario della nascita di Astor Piazzolla a cui molti artisti dedicano alcune delle loro esecuzioni. Federico Mondelci, Enrico Pieranunzi, Alessandro Quarta, Javier Girotto, Baptiste Herbin, Gianni Iorio, Fabio Furia, sono solo alcuni dei nomi di spicco che vantano una notorietà internazionale, che si esibiranno in questa rassegna.

I Maestri in Concerto, rassegna di 5 concerti dove ad esibirsi saranno i docenti internazionali delle masterclass. Questi concerti, aperti al pubblico, sono principalmente destinati ai 70 allievi provenienti da tutte le regioni d’Italia, da altri paesi europei e dalla Cina.

Le locations dei concerti sono di grande fascino e suggestione: l’Anfiteatro Romano della città romana di Ostra (zona archeologica “Le Muracce” in prossimità di Pongelli di Ostra Vetere) e la Piazza Satellico nel cuore di Ostra Vetere considerato uno dei borghi marchigiani più straordinari.

Tra gli Eventi si segnalano, il 3 agosto h19, la presentazione del volume “Ostra: archeologia di una città romana delle Marche” a cura di Pier Luigi Dall’Aglio e Carlotta Franceschini, sempre il 3 agosto alle ore 21 seguirà il concerto “ITACA” con la regia di Giuseppe Gigli, poesie di Orfeo Pagnani, musiche composte ed eseguite da Federico Mondelci.

Il 16 agosto alle ore 17.30 verrà inaugurata la mostra “Un sogno ricorrente”, personale di Maurizio Calenti, curatori Claudio Marcantoni e Enzo di Salvatore, collocata nella pinacoteca del Polo Museale di Ostra Vetere con un’appendice nella suggestiva sede del granaio dell’Azienda Agricola Fratelli Bucci a Pongelli di Ostra Vetere, dove alla visita potrà essere accompagnata la degustazione dei verdicchio Villa Bucci.

INFO

IAT – Informazioni Accoglienza Turistica Piazza Satellico, Ostra Vetere, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30, lunedì pomeriggio chiuso – Tel. 071 965700 – email: polomuseale@comune.ostravetere.an.it

Acquisto biglietti:

Concerti del 2, 7, 12, 16, 21, 23, 24 Agosto – intero € 10, ridotto € 7 acquistabili su www.liveticket.it

Concerti del 18, 20, 22, 25 Agosto – posto unico € 2 (acquisto in loco dalle ore 20)

Concerti del 3 e 26 Agosto, ingresso libero con prenotazione obbligatoria

In caso di maltempo saranno disponibili alternative al chiuso