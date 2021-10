Venerdì 22 ottobre terzo appuntamento ad Ancona con la rassegna “Made in Marche” Lo spettacolo "Non tutti i mali vengono per nuocere a me" si terrà presso il teatro Panettone

“Non tutti i mali vengono per nuocere a me” con Michele Gallucci di Piero Massimo Macchini e Domenico Lannutti sarà in scena domani sera al Teatro Panettone per la rassegna “Made in Marche”.

Si tratta del racconto di un personaggio, vittima per eccellenza, di sé stesso e degli altri, un agnello sacrificale, moderno, che mette a nudo le piccole incongruenze della vita di tutti i giorni, cogliendo il lato umano e disumano degli eventi. Questo personaggio è Michele Gallucci che sembra aver trovato modo di “elevarsi” da quella realtà, anche perché, come dice sempre: “se la fortuna è una ruota che gira…la mia è forata.”

BIGLIETTI

La rassegna è organizzata dal gruppo teatrale Recremisi in collaborazione con Amat;

posto unico intero €10, ridotto studenti €7, biglietti acquistabili: presso Casa della Musica in corso Stamira; altre biglietterie su www.amatmarche.net oppure www.vivaticket.it;

prenotazioni telefoniche Amat 071 2072439; da lunedì al venerdì dalle 10 alle 16 orario continuato.