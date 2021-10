Insediato il nuovo Questore della Provincia di Ancona, il sambenedettese Cesare Capocasa E' stato Dirigente Superiore della Polizia di Stato di Imperia e Ferrara. Ai poliziotti: "Servire ed essere vicini alla gente"

Giovedì 28 ottobre si è insediato il nuovo Questore di Ancona, o come preferisce il dr. Cesare Capocasa, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, “il nuovo Questore della Provincia di Ancona”.

Nato a San Benedetto del Tronto (AP), il 29.09.1961, laureato in giurisprudenza presso l’università degli studi di Macerata, dal 1988, anno in cui è entrato in Polizia, ha svolto molti incarichi diversi, che gli hanno consentito di avere una formazione poliedrica e completa: da Vice Direttore della Scuola Allievi Agenti di Reggio Emilia, a Dirigente Squadra Mobile di quella Città e di altre a venire.

Dirigente di due Commissariati distaccati (Fermo e San Benedetto), del Reparto Prevenzione Crimine dell’Emilia Romagna, poi della Sezione Polizia Stradale di Torino, della Divisione Anticrimine di Reggio Emilia. Viene nominato vicario del Questore, prima di Reggio Emilia e poi di Brescia.

Nominato Dirigente Superiore nell’aprile del 2017, assume l’incarico di Questore di Imperia, poi Ferrara, e da oggi di Ancona.

Nel 2000 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l’onorificenza di cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” e nel 2006 quella di “Ufficiale della Repubblica”. Dal 2014 è “Commendatore”.

Nel suo primo giorno alla Questura di Ancona, il Dr. Cesare Capocasa, ha voluto innanzitutto deporre una corona alla lapide ai caduti della Polizia di Stato, nel piazzale interno alla Questura.

A seguire ha voluto incontrare e complimentarsi con i due agenti della Volante, che nei primi giorni di ottobre hanno effettuato il primo soccorso ad un uomo, che all’interno di un bar stava per soffocare, ricordando agli operatori di Polizia che il compito dei poliziotti è servire ed essere vicini alla gente.

Stessa raccomandazione è stata rivolta a tutto il personale ed i funzionari e dirigenti, che operano in Provincia e con i quali è certo formerà una squadra, poichè, come ha tenuto a ribadire più volte il Questore, nel suo discorso di insediamento, solo con le sinergie corrette si opera bene e si risulta vincenti.