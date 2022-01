Il teatro La Nuova Fenice di Osimo ospita “Il silenzio grande” Lo spettacolo, diretto da Alessandro Gassmann, avrà luogo nella serata di martedì 25 gennaio

86 Letture Cultura e Spettacoli

Nuovo appuntamento martedì 25 gennaio per la stagione della Nuova Fenice di Osimo promossa da Comune e A.S.S.O. in collaborazione con AMAT con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura.

In scena “Il silenzio grande”, spettacolo di Alessandro Gassmann da una commedia di Maurizio de Giovanni interpretato da Massimiliano Gallo, Stefania Rocca, Antonella Morea, Paola Senatore, Jacopo Sorbini.

“Quando in una pausa de ‘I bastardi di Pizzofalcone’ – racconta Gassman, qui nelle vesti di regista – con De Giovanni parlammo de ‘Il silenzio grande’ ebbi subito la sensazione che nelle sue mani un tema importante come quello dei rapporti familiari, del tempo che scorre, del luogo dove le nostre vite scorrono, ovvero la casa, avrebbe avuto una evoluzione emozionante e sorprendente”. Immagino uno spettacolo dove le verità che i protagonisti si dicono, a volte si urlano o si sussurrano, possano farvi riconoscere, dove, come sempre accade anche nei momenti più drammatici, possano esplodere risate, divertimento, insomma la vita. Questa è una delle funzioni che il teatro può avere, quella di raccontarci come siamo, potremmo essere o anche quello che avremmo potuto essere. Questa storia ha al suo interno grandissime sorprese, misteri che solo un grande scrittore di gialli come Maurizio De Giovanni avrebbe saputo maneggiare con questa abilità e che la rendono davvero un piccolo classico contemporaneo. Questo facciamo a teatro, o almeno ci sforziamo di fare, cerchiamo disperatamente la verità, e confidiamo nella vostra voglia di crederci”.

Le musiche originali sono di Pivio & Aldo De Scalzi, le scene di Gianluca Amodio, le elaborazioni video di Marco Schiavoni, i costumi di Mariano Tufano. Lo spettacolo che nelle Marche tornerà in scena a Pesaro dal 19 al 24 aprile, è prodotto da Diana OR.I.S.

Biglietti: biglietteria del Teatro La Nuova Fenice (Piazza Marconi 3, tel. 071 7231797 orario 17/20) e nei punti vendita AMAT e on-line, in vendita a 27 euro per il settore A, 24 per il B, 19 per il settore C e a 7 euro per i posti di palco laterale di III ordine e in loggione riservati a giovani fino a 25 anni. Riduzioni under 25, over 65 e convenzionati vari disponibili per i settori A, B e C.

Informazioni: Teatro La Nuova Fenice 071/7231797, AMAT 071/2072439

Inizio ore 21,15.