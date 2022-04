Ultimo appuntamento con la stagione del teatro Gentile di Fabriano Domenica 10 aprile è in programma lo spettacolo per tutta la famiglia "Cappuccetto Rosso"

Un appuntamento per tutta la famiglia domenica 10 aprile al Teatro Gentile di Fabriano conclude la stagione teatrale promossa dal Comune di Fabriano e dall’AMAT e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC.

In scena Cappuccetto rosso, uno spettacolo per attori, pupazzi e video del Teatro delle Isole. Cappuccetto Rosso è una delle fiabe più belle e più amate da intere generazioni di bambini, nelle cui orecchie risuona come una cantilena la formula che innesca l’azione e che fa trattenere il fiato. “Nonnina mia, che orecchie grandi avete!… che lunghi denti avete…” Una vicenda senza tempo estremamente attuale, che nella sua semplicità nasconde la metafora della crescita. Teatro delle Isole mette in scena nel corpo centrale dello spettacolo, con la regia di Gianluca Vincenzetti, la trasposizione fedele della fiaba originale di Perrault, dove i toni truculenti sono smorzati dal sottile filo dell’ironia, costruendo un immaginario poetico dove la finzione si mescola alla realtà.

“Protagonista o antagonista? Chi è l’eroe e chi la vittima? – si legge nelle note allo spettacolo della compagnia – Il Lupo, per il quale facciamo subito il tifo, all’improvviso, sorprendendoci, ci fa paura. Il Cacciatore, eroe indiscusso dei Fratelli Grimm, nell’originale di Perrault ancora si attarda nel bosco. Un trambusto di emozioni accompagnate dal ritmo incalzante della musica di una banda di paese che restituisce l’anima popolare della storia. La magia del bosco originario, nel quale perdersi come in un labirinto di emozioni, dove attraverso varie prove ritrovare la strada maestra. Non ci sono verità assolute, l’unica certezza è che Cappuccetto e la Nonnina finiranno nella pancia del Lupo, lasciando aperti ampi spazi all’interpretazione fantasiosa. Dedicato a tutti i Lupi cattivi!”

L’interpretazione è affidata a Cinzia Ferri, Matteo Letizi, Mauro Taccaliti e Gianluca Vincenzetti, la regia di Gianluca Vincenzetti, scene pupazzi e video a cura del Laboratorio Teatro delle Isole.

Biglietti (5 euro, under 14 3 euro) presso biglietteria del Teatro Gentile (0732 3644) e biglietterie circuito AMAT/vivaticket, anche on line. Inizio spettacolo ore 17.