Il diVinoinMusica è Marche Festival! Evento a San Paolo di Jesi con “Musica in Vigna” Appuntamento della rassegna diretta da Federico Mondelci: intensa performance dell'artista con l'Italian Saxophone Quartet

Le Vigne come luoghi eletti, nei quali evadere dalla quotidianità ed elevare lo spirito.

Spazi sospesi in cui la bellezza di una benefica forma d’arte come la musica incontra i piaceri del cibo e del vino.

La intima e benefica relazione tra questi elementi vissuta in un’atmosfera di convivialità che ha, peraltro, una tradizione che viene dal passato che Marche Festival desidera rievocare.

Il diVinoinMusica è Marche Festival con il suo palcoscenico in vigna!

Marche è anche Arte, Paesaggio, Enogastronomia e Grande Musica che Marche Festival fonde insieme in un nuovo ciclo di appuntamenti dove la musica fa sua sposa l’eccellenza enogastronomica del territorio marchigiano.

Marche Festival prosegue con successo il nuovo format di concerti già avviato in una delle Vigne più prestigiose delle Lande Marchigiane in un concerto dal format suggestivo che immerge ogni singolo spettatore nella poesia del tramonto delle Colline Marchigiane conducendolo all’ascolto di una intensa performance di Federico Mondelci Italian Saxophone Quartet.

L’evento di Marche Festival, sotto la direzione artistica di Federico Mondelci, curato dalla Cantina Vignamato, nelle proprie vigne a San Paolo di Jesi in collaborazione con la Scuola Europea Sommelier, martedì 26 luglio alle ore 19.30 ci propone lo straordinario ensemble di sassofoni di uno tra i più celebrati quartetti del mondo che calca da oltre 30 anni la scena internazionale dei teatri e sale tra le più prestigiose al mondo.

Federico Mondelci al sax soprano, Julian Brodski al sax contralto, Silvio Rossomando al sax tenore e Michele Paolino al sax baritono vi danno appuntamento nell’ inedito palcoscenico della Cantina Vignamato di San Paolo di Jesi

€ 20 (€5 per il concerto + €15 per la degustazione di vini e cibi della Cantina Vignamato). Vi attende un calice di benvenuto ed al termine del concerto un piatto abbinato ai vini dell’Az. Agricola Vignamato

Vi aspettiamo! Unitevi a noi in questo nuovo viaggio che viene dal passato.

Organizzato dall’Associazione Culturale Lemuse fondata da Federico Mondelci assieme ad Antonella Cecere in collaborazione con il Comune di Ostra Vetere, con il sostegno della Regione Marche e il patrocinio dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” MARCHE FESTIVALSummer 2022.

Il calendario di concerti con la presenza di artisti internazionali chiamati ad esibirsi su palcoscenici di tre provincie della regione, in teatri, piazze, borghi storici, siti archeologici, luoghi di interesse paesaggistico, cantine in collaborazione con la Scuola Europea Sommeliers di Ancona e dimore storiche in collaborazione con il FAI delegazione di Pesaro Urbino.

Il cuore di questa iniziativa è rappresentato dal Montesaxnovo Festival & Masterclass, un format unico e originale, che giunto alla IV Edizione incrocia la produzione musicale, i concerti di grandi musicisti internazionali e l’alta formazione con docenti dell’Accademia Italiana del Sassofono.

L’inaugurazione dei concerti del Marche Festival è stata affidata al celebre pianista jazz Danilo Rea. Il concerto si è tenuto domenica 10 luglio alle ore 21.15 nella suggestiva cornice del Teatro Romano, Area archeologica “Le Muracce”, in Frazione Pongelli di Ostra Vetere.

Il FESTIVAL, in questa quarta edizione, prosegue nel contesto di una più ampia e complessiva valorizzazione delle risorse. Accade ancora una volta nel nome del sassofono e del M° Federico Mondelci, direttore artistico del Marche Festival, che ha deciso di fondare con Antonella Cecere l’Associazione Culturale Lemuse proprio ad Ostra Vetere, luogo ormai internazionalmente riconosciuto per l’Alta Formazione di eccellenza rappresentato da Accademia Italiana del Sassofono e dal MonteSaxNovo Festival.

Proprio in questo ambito a Ostra Vetere in agosto confluiranno oltre 70 giovani musicisti, provenienti da ogni parte d‘Italia e dall’estero, desiderosi di perfezionarsi sotto la guida di Federico Mondelci e di altri maestri internazionali. Il successo di questa iniziativa e da considerarsi pressoché unico nel panorama nazionale e genera un indotto culturale e turistico significativo per il territorio.

In questa edizione che va dal 10 al 26 agosto 2021, l’offerta articolata e trasversale, in un programma particolarmente ricco, comprende 17 eventi in tre cicli: concerti Jazz, Classica e Contemporanea, Montesaxnovo Festival & Masterclass. Inoltre la rassegna “Musica in Vigna” diVinoinMusica in collaborazione con la Scuola Europea Sommelier e un ciclo di concerti in collaborazione con il FAI delegazione di Pesaro Urbino.