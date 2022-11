Presentata la nuova stagione del teatro Valle di Chiaravalle A inaugurare la rassegna sarà lo spettacolo "Smarrimento", in programma domenica 4 dicembre

Con cinque titoli in abbonamento a cui si aggiungono due ulteriori fuori abbonamento, è pronta a prendere nuovamente il via la stagione del Teatro Comunale Valle di Chiaravalle, proposta da Comune e AMAT con il sostegno di MiC e Regione Marche.

«Con l’eccezione di una mini-rassegna nella scorsa primavera – ricorda l’assessore alla cultura Francesco Favi – Chiaravalle non ha una stagione continuativa da ormai tre anni. È facile dunque immaginare con quale impaziente attesa ed entusiasmo abbiamo costruito, con la storica partnership di AMAT, questa nuova stagione.» Una stagione che fa proprio il tema della programmazione comunale, CittàVerso e che intende così esprimere attenzione a crescita e sostenibilità «mai disgiunte – prosegue Favi – dal senso di appartenenza e valorizzazione delle nostre radici storico-culturali. È questa la direzione verso cui potranno condurci anche i sette spettacoli in cartellone, capaci di coniugare leggerezza e qualità, brio e intelligenza.»

L’apertura, domenica 4 dicembre, è con “Smarrimento”, scritto e diretto da Lucia Calamaro, una delle più interessanti drammaturghe italiane contemporanee, per e con Lucia Mascino, fra le attrici di teatro TV e cinema attualmente più in vista. Prodotto da Marche Teatro, “Smarrimento” è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare. Una scrittrice in crisi è alle prese con reading e conferenze organizzate dagli editori per vendere qualche copia di vecchie opere. «Perché quando non si riesce a continuare – ci ricorda la Calamaro – non si può che ricominciare».

Martedì 27 dicembre il Natale si festeggia con Gospel Times: un viaggio con quattro inimitabili voci (Joyce E. Yuille, Kenn Bailey, Julia St. Louis, St. Aimee), accompagnate dal pianoforte di Michele Bonivento, attraverso le mille sfumature del genere che ha conquistato il mondo divenendo un must della playlist festiva.

Sabato 4 febbraio Marco Ceccotti porta in scena “Questa splendida non belligeranza”, originale e dissacrante lavoro sul devastante quieto vivere. Commedia surreale, parodia brillante e sorprendente, lo spettacolo, vincitore del Premio In-Box 2022, racconta di una famiglia in cui la mancanza di comunicazione si manifesta nell’incapacità di esprimere i propri sentimenti.

“Il test” con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi, arriva in scena giovedì 16 marzo. Fra battute di spirito al vetriolo e sferzanti dialoghi, i protagonisti vengono spinti a prendere decisioni che nell’arco di una cena cambieranno radicalmente le loro vite, forse per sempre.

Chiude il programma in abbonamento, domenica 26 marzo, Giovanni Scifoni con “Santo piacere. Dio è contento quando godo”, di cui è anche autore. In un appuntamento all’insegna della risata e della riflessione, l’attore romano, partendo dal presupposto che anima e corpo siano da sempre in guerra, cerca (ironicamente) di porre fine all’eterno conflitto.

Due ulteriori appuntamenti fuori abbonamento arricchiscono la stagione del Teatro Valle. Domenica 23 aprile il Quintetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica Rossini, con le voci di Giacomo Medici e Sarita Schena, Martin Diaz alla chitarra, Massimiliano Pitocco al bandoneón, Massimiliano Caporale al pianoforte e con i ballerini Michele Lobefero e Gabriella Todisco, porta in scena “Historias de tango”, un viaggio in un genere affascinante e che ha sedotto il mondo.

Sabato 6 maggio Giovanna Summo e il Gruppo Danza Oggi propongono invece “L’Educazione Cosmica”, spettacolo di teatro danza ispirato al lungo periodo vissuto in India da Maria Montessori e alla sua straordinaria avventura tra pedagogia e arte, tra la sfera del maestro e quella del discepolo, tra la dimensione materna e quella filiale.

Gli abbonamenti a cinque spettacoli sono in vendita a 90 euro per platea e palchi centrali, 80 euro per i palchi laterali. Riduzioni rispettivamente a 75 e 65 euro sono riservate a under 25, over 65, insegnanti a tempo determinato (quelli a tempo indeterminato possono utilizzare la Carta del Docente sia per acquistare l’intero abbonamento che per i singoli biglietti), possessori Marche Cultura Card e Carta Regionale dello Studente e convenzionati vari. Gli abbonati alla stagione 2019/20 (ultima in abbonamento del Teatro Valle) possono confermare il posto alla biglietteria del Teatro (Corso Matteotti, 116 tel. 071/7451020) venerdì 18 novembre (orario 10-12.30 e 17.30-20), mentre sabato 19 e domenica 20 novembre (orario 17.30-20) sono in vendita i nuovi abbonamenti.

I biglietti per i singoli spettacoli – 20 euro per platea e palchi centrali (con ridotto a 17 euro), 18 euro per palchi laterali (ridotto 15 euro), 10 euro (per studenti under 19 e per i fuori abbonamento – si possono acquistare alla biglietteria del teatro da martedì 22 novembre (orari: martedì 17.30-20, venerdì 10-12.30, il giorno precedente lo spettacolo 17.30-19.30, il giorno di spettacolo 18-21, se in pomeridiana dalle 16). Biglietti anche in tutti i punti vendita AMAT/Vivaticket su vivaticket.com.

Informazioni: Teatro Comunale Valle (negli orari di apertura del botteghino) 071/7451020, Ufficio Cultura del Comune di Chiaravalle 071/9499266, AMAT 071/2072439 www.amatmarche.net.

Inizio spettacoli ore 21, domenica 23 aprile (“Historias de Tango”) ore 18.