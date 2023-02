Indennizzi per false prestazioni mai erogate, denunciati due medici nell’Anconetano Di fondamentale importanza le indagini condotte dai NAS in accordo con il Ministero della Salute

Negli ultimi tempi i Carabinieri dei NAS, in collaborazione con il Ministero della Salute, hanno svolto dei controlli a tappeto nei confronti di centinaia di studi di medicina generale e di pediatria: tali verifiche sono state condotte in Puglia, Sicilia, Umbria, Calabria, Trentino Alto Adige e nelle Marche.

In provincia di Ancona, a venire denunciati sono stati due medici che avrebbero attestato il falso, dichiarando di aver effettuato 557 tra visite e prestazioni varie a carico degli anziani ospiti di una struttura residenziale della zona. In tal modo, entrambi i medici si sarebbero garantiti indennizzi per delle prestazioni in realtà mai eseguite: secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i guadagni illeciti ammonterebbero a 4.100 euro.