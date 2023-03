La Cantinella di Ostra e cantina Strologo di Camerano nuove tappe de “Il Calice Racconta” Al ristorante venerdì 24 marzo una cena davvero eccezionale. Passeggiata tra vigne e botti con degustazione sabato 25 marzo

Il prossimo week end, venerdì 24 e sabato 25 marzo, ti aspettano due esperienze che ti offrono l’opportunità di gustare i migliori vini della regione Marche, accompagnati da piatti eccezionali preparati con ingredienti di alta qualità. Inoltre, sono un’occasione unica per imparare di più sulla produzione del vino e per apprezzare l’armonia tra i prodotti del territorio e i vini pregiati.

Venerdì 24 marzo Il Calice Racconta fa tappa al ristorante La Cantinella di Ostra (AN) che si prepara ad accogliere i suoi clienti con un’offerta gastronomica davvero eccezionale.

Lo Chef Luca Guidi e il sommelier Luca Giacometti presenteranno un menu gourmet accompagnato da un’attenta selezione di vini.

Il menu sarà composto da quattro portate, ognuna abbinata a un vino scelto con cura dal sommelier. Si comincerà con un Coniglio Marchigiano in vaso cottura con giardiniera, accompagnato dal vino Campodarchi Argento Bio 2021, Bianchello del Metauro Doc Superiore della Cantina Terracruda. Si proseguirà con un Tortello con ripieno di piccione, burro e salvia con riduzione di Lacrima di Morro D’Alba, abbinato al vino Lacrima di Morro D’Alba Doc del Podere Santa Lucia.

Il piatto principale sarà il Petto d’Anatra scaloppato con gelato ai frutti rossi, timo e radicchio alla brace, servito con il vino Monte Primo Marche Rosso IGT della Tenuta Piano di Rustano. Infine, per concludere in bellezza, uno Strudel di pere, gorgonzola con spuma di panna e miele, accompagnato dal Malvasia Bianca di Candia Passito Marche IGT della Tenuta Piano di Rustano.

Saranno presenti i produttori che insieme al sommelier ti guideranno in questa esperienza enogastronomica.

Il costo della cena sarà di €40 a persona, un prezzo estremamente conveniente per un menu gourmet accompagnato dai migliori vini della regione. È possibile prenotare al numero WhatsApp 338 703 8231.

Se sei un amante del vino e della campagna, non puoi perderti l’esperienza di sabato 25 marzo della visita in cantina Silvano Strologo di Camerano (AN), con colazione del contadino.

L’esperienza inizia alle ore 12 con una passeggiata tra i vigneti e la cantina, per ripercorrere come si arriva al vino partendo dalla vite e dal suo terroir. Silvano Strologo ti guiderà in questo viaggio, con la sua genuinità e la sua grande sapienza.

Alle ore 13, la degustazione di quattro etichette inizia con “Dalnero” Spumante 100% Montepulciano metodo classico Pas dosè, seguito da “Acasio” Incrocio Bruni 54 Marche IGT. Ma la vera sorpresa è la degustazione del Re della Cantina: il Rosso Conero, uno dei vini più apprezzati della regione Marche.

La degustazione verrà accompagnata dalla colazione del contadino a base di prodotti locali. Questo permetterà di apprezzare appieno i sapori della zona e di gustare l’armonia tra i prodotti del territorio e i vini pregiati.

Inoltre, durante l’esperienza non mancheranno sorprese per il tuo palato.

L’esperienza terminerà alle 15 circa, il costo per partecipare è di soli € 25.

I biglietti possono essere acquistati sul sito ilcaliceracconta.com al seguente link https://ilcaliceracconta.com/evento/degustazione-di-primavera-silvano-strologo/.