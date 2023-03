Si chiude venerdì 21 marzo la stagione del teatro Valle di Chiaravalle In scena "Santo piacere. Dio è contento quando godo"

Giovanni Scifoni con “Santo piacere. Dio è contento quando godo” chiude il programma in abbonamento, venerdì 31 marzo, il programma in abbonamento proposto da Comune e AMAT con il sostegno di MiC e Regione Marche al Teatro Comunale Valle di Chiaravalle.

Lo spettacolo, scritto da Scifoni con la supervisione artistica di Daniele Monterosi e messo in scena con la regia di Vincenzo Incenzo, inizialmente annunciato a Chiaravalle per il 26 marzo, è prodotto da OTI. Officine Del Teatro Italiano. Danzatrice in scena Anissa Bertacchini.

In un appuntamento all’insegna della risata e della riflessione, l’attore romano, partendo dal presupposto che anima e corpo siano da sempre in guerra, cerca (ironicamente) di porre fine a un eterno conflitto.

Non c’è sesso senza amore è solo il riff di una canzone o una verità assoluta?

Come la mettiamo con il VI Comandamento?

Tutti dobbiamo fare i conti con la nostra carne e troppo spesso i conti non tornano.

Anima e corpo sono in guerra da sempre, alla ricerca di una agognata indipendenza. Come in tutte le guerre, nel tempo mutano le strategie e i rapporti di forza. Ma noi, credenti, bigotti o atei incalliti, continuiamo ad inciampare nelle nostre mutande, tra dubbi e desideri.

Scifoni ha un piano: porre fine all’eterno conflitto tra Fede e Godimento e fare luce su una verità definitiva e catartica, dove l’anima possa ruzzolarsi sovrana nel sesso e il corpo finalmente abbracciare l’amore più puro, in grazia di Dio.

Sequestra così il pubblico e lo pone al centro di un esperimento unico e irresistibile, avventurandosi tra vizi, ragioni e sentimenti della fauna umana, oscillando come un esilarante pendolo tra gli estremi del sesso e della Fede, in metamorfosi continua tra i suoi personaggi, il morigerato Don Mauro, schiavo di un catechismo improbabile, e l’illuminato Rashid, pizzettaio musulmano modernista.

In un flusso di coscienza tempestoso e irresistibile, alto e comico al contempo, Scifoni fa rimbalzare Papi e martiri, santi e filosofi, scimmioni primitivi e cardinali futuribili, anni ’80 e Medioevo, dribblando continuamente la tentazione di un meraviglioso e furastico corpo femminile che incombe sulla scena a intervalli regolari per saggiare l’effettiva disintossicazione da sesso del pubblico.

Liberandosi di pregiudizi, luoghi comuni e vestiti, Scifoni ci trascina seminudo a riva con l’ultimo sorprendente quadro, che sembra mettere finalmente d’accordo Piacere e Santità: un ballo lento degli affetti e dei ricordi che ci farà uscire, dopo tante risate, con le lacrime della commozione.

Biglietti e informazioni: botteghino del Chiaravalle Teatro Comunale Valle (tel. 071/7451020, Ufficio Cultura del Comune 071/9499266); punti vendita AMAT/Vivaticket, vivaticket.com. Info AMAT 071/2072439.

Inizio ore 21.15