Accordo con l’Atim per la promozione turistica della città di Ancona L'assessore Belardinelli: "Questa sinergia condurrà a una diffusione e ottimizzazione delle possibilità di finanziamento pubblico"

La giunta riunita oggi a Palazzo del Popolo ha approvato, su proposta dell’assessore al Turismo Daniele Berardinelli, un accordo con l’Agenzia del turismo e internazionalizzazione delle Marche (Atim), per la promozione e sviluppo delle attività turistiche, culturali, sportive e formative.

“L’Amministrazione comunale – afferma Berardinelli – ritiene lo strumento della collaborazione con altri enti pubblici una valida opportunità di cooperazione per la valorizzazione della Città di Ancona e un ausilio importante per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali. Non è un caso che questa approvazione avvenga, in stretta sequenza, dopo la delibera di giunta di due giorni fa, che dava il via alla collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche per la realizzazione di un questionario ai turisti, studiato per sviluppare campagne mirate di comunicazione e promozione turistica della città”.

L’Agenzia del Turismo e Internazionalizzazione delle Marche, attiva dal dicembre 2021, svolge funzioni e attività di promozione turistica del territorio regionale e garantisce l’unitarietà, il coordinamento e l’efficacia degli interventi, oltreché una serie di azioni per il miglioramento della conoscenza delle Marche sul mercato. “In questo quadro – prosegue l’assessore – Ancona, città capoluogo di regione, riveste un importante ruolo strategico a livello nazionale e internazionale. In collaborazione con l’Associazione Riviera del Conero, di cui facciamo parte, sono state individuate alcune fiere del turismo a cui poter partecipare, seguendo lo sviluppo dei collegamenti aerei e ferroviari previsti dalla Regione”.

L’accordo prevede che siano realizzate sinergie nell’organizzazione amministrativa, logistica ed economica di eventi. Stabilisce inoltre la necessità di individuare distretti nell’ambito delle attività produttive, turistico-culturale, turistico-sportive e formative, e, al contempo, di creare una collaborazione trasversale sul territorio per il rafforzamento del brand “Marche”.

“Questa sinergia – conclude l’assessore – condurrà, necessariamente, a una diffusione e ottimizzazione delle possibilità di finanziamento pubblico alle attività imprenditoriali e a un sostegno strutturato alle imprese che vogliano investire per la creazione di ulteriori mercati internazionali, con indubbi vantaggi per l’imprenditoria locale e per tutto il territorio del nostro Comune”.