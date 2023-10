In vendita gli abbonamenti per la stagione di prosa del teatro Gentile di Fabriano Da giovedì 5 a domenica 8 ottobre

Da giovedì 5 a domenica 8 ottobre sono in vendita i nuovi abbonamenti (da 65 a 190 euro) per la stagione di prosa 2023/2024 del Teatro Gentile di Fabriano promossa dal Comune di Fabriano e dall’AMAT con il contributo di Regione Marche e MiC. La vendita si svolge presso la biglietteria del Teatro (0732 3644), dalle ore 16 alle ore 20.

Apertura di programma l’11 ottobre con la prima nazionale, al termine della residenza di allestimento, di Forte e Chiara, un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario, un one woman show in cui Chiara Francini – diretta da Alessandro Federico – ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, l’attrice racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a se stessa. Vivace e prorompente il 18 novembre giunge al Teatro Gentile la compagnia veneta Stivalaccio Teatro, con Romeo e Giulietta. L’amore è Saltimbanco. In scena Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello, anche regista, giocano con sapienza con i diversi registri e con l’improvvisazione, trasformando la commedia sul palco in materia viva e coinvolgente. Dopo il grande successo di pubblico e critica e i ripetuti sold out, Il Marchese del Grillo, per la regia di Massimo Romeo Piparo e con il travolgente talento di Max Giusti, giunge a Fabriano il 5 e 6 dicembre in prima regionale. La commedia musicale tratta dalla sceneggiatura del film cult di Mario Monicelli, con il nuovo adattamento scritto da Massimo Romeo Piparo e Gianni Clementi, è un mix vincente di ironia e sarcasmo, con le musiche originali composte da Emanuele Friello e con un grande cast di oltre 30 artisti. La seconda residenza di riallestimento vede protagonista al Gentile Glauco Mauri, Maestro del teatro di ogni tempo che affronta Thomas Bernhard il 21 gennaio con Minetti, ritratto di un artista da vecchio, con la regia di Andrea Baracco. Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale il 2 febbraio con l’adattamento di Perfetti Sconosciuti, una brillante commedia con Paolo Calabresi e altri 6 attori sull’amicizia, campione d’incassi al cinema, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”. Il 28 febbraio il palcoscenico del Gentile accoglie Edipo re. Una favola nera del Teatro dell’Elfo, un viaggio visionario e musicale in compagnia di Edipo, “colui che sogna i sogni profondi” di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, aiutati dalla genialità di Antonio Marras che firma i costumi-scultura. Ancora una residenza di riallestimento con l’amatissimo Arturo Brachetti che porta in scena il 9 marzo Solo. The Legend of quick-change, un vero e proprio assolo con al centro il trasformismo che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Dopo trionfali stagioni in Europa (oltre 500.000 spettatori, innumerevoli sold out e standing ovation) ritorna sui palcoscenici europei l’uomo dai mille volti, applaudito da oltre 2.000.000 spettatori in tutto il mondo. La stagione in abbonamento volge al termine il 19 marzo con Ettore Bassi e Trappola per topi di Agatha Christie, regia di Giorgio Gallione. Il 25 novembre 1952 all’Ambassadors Theatre di Londra andava in scena per la prima volta il lavoro di Agatha Christie e da allora, per 70 anni ininterrottamente, il sipario si è alzato su questa commedia “gialla” senza tempo e di straordinaria efficacia scenica.

Informazioni: Città di Fabriano Assessorato alla Cultura 0732 709223 – 0732 70931, www.comune.fabriano.an.it, AMAT 071 2072439 www.amatmarche.net. Inizio spettacoli ore 21, domenica ore 17.