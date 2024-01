Primo appuntamento con la nuova stagione del teatro Pergolesi di Jesi Rassegna al via martedì 9 gennaio con lo spettacolo "L'alfabeto delle emozioni", con protagonista Stefano Massini

Martedì 9 gennaio si apre il sipario sulla nuova stagione del Teatro Pergolesi di Jesi, nata dalla rinnovata collaborazione tra la Fondazione Pergolesi Spontini, il Comune di Jesi e l’AMAT, con il contributo della Regione Marche e del MiC.

L’alfabeto delle emozioni di Stefano Massini è lo spettacolo inaugurale di un cartellone di qualità, variegato e che guarda alle espressioni più solide del teatro del presente, con una identità precisa e una forte capacità attrattiva, un viaggio che promette emozioni, momenti di riflessione ed evasione tra i teatri di Jesi e Maiolati Spontini (con il Comune di Maiolati), un cartellone unico di undici appuntamenti capace di mettere in rete le potenzialità del vivace territorio, da sempre punto di riferimento nel panorama teatrale regionale.

Straordinario storyteller, Stefano Massini, scrittore così amato anche per i suoi racconti in tv del giovedì sera a “Piazzapulita”, propone un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci, un immaginario, appassionato e divertente alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia…). Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni. Ma come farlo, in un momento che sembra confondere tutto con tutto, perdendo i confini fra gli stati d’animo? Ci viene detto che siamo analfabeti emotivi e proprio da qui parte Stefano Massini che trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro. Scorrono visi, ritratti, nomi, situazioni. Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore, definito da “la Repubblica” “il più popolare racconta storie del momento”.

La produzione dello spettacolo è di Savà.

Biglietti platea e palchi esauriti, biglietti di loggione € 12 in vendita solo presso la biglietteria del Teatro Pergolesi 0731 206888, martedì 9 gennaio dalle ore 9.30 (50 posti) e dalle ore 17 (50 posti).

Inizio spettacolo ore 21.