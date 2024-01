Ancona, ribalta i cassonetti dei rifiuti e insulta i poliziotti: denunciato Nei guai un 32enne residente a Falconara Marittima

La Polizia di Stato di Ancona, nella tarda serata di martedì 2 gennaio, è intervenuta in via Veneto dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante la presenza di due individui che stavano capovolgendo in strada alcuni cassonetti della spazzatura, urlando a squarciagola.

All’arrivo delle forze dell’ordine, i due soggetti in questione sono saliti a bordo di una vettura, finendo tuttavia contro una scalinata. Il conducente, un 32enne tunisino chiaramente ubriaco, è caduto rovinosamente a terra non appena è sceso dall’automobile, iniziando quindi a insultare con veemenza gli agenti. Sia lui che il suo amico, un 29enne di origini marocchine, sono quindi stati condotti in Questura per gli accertamenti del caso.

I due giovani, entrambi residenti a Falconara Marittima e già noti alla Polizia per alcuni precedenti, sono stati rilasciati dopo un paio d’ore. Il 32enne si è ripresentato altre due volte nel giro di pochi minuti, continuando a inveire contro le forze dell’ordine e sputando contro il citofono della Questura: oltre a una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebbrezza, è stato raggiunto da un foglio di via di un anno emesso dal Questore di Ancona.