Furti d’auto nelle Marche, tre i ladri tratti in arresto dai Carabinieri di Osimo Almeno quindici gli episodi riconducibili a una banda composta da tre pugliesi tra i 22 e i 25 anni

Le indagini effettuate dai Carabinieri di Osimo, in collaborazione con i loro colleghi di Cerignola, nel Foggiano, hanno portato all’arresto di tre pugliesi tra i 22 e i 25 anni d’età, ritenuti responsabili del furto di almeno 15 automobili.

Diverse le località marchigiane dove nei mesi scorsi sono stati commessi i furti: Ancona, Senigallia, Falconara Marittima, Fano, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Porto Sant’Elpidio. I malviventi erano soliti seguire lo stesso schema in ogni occasione, partendo in serata dalla Puglia e trafugando le vetture nel corso della notte, attraverso la sostituzione delle centraline. I ladri facevano quindi ritorno a Cerignola prima dell’alba: in tal frangente, uno di loro si occupava di percorrere la strada prima degli altri, così da poter segnalare l’eventuale presenza delle forze dell’ordine lungo il tragitto.

Tra il settembre e l’ottobre dello scorso anno, gli appartenenti al sodalizio criminale erano stati fermati in due occasioni: nella seconda in particolare, nel territorio di Fano, i Carabinieri di Osimo li avevano colti sul fatto mentre stavano per impossessarsi di un’altra automobile. Complessivamente, il valore dei veicoli rubati si aggirerebbe sui 350.000 euro.

Infine, su disposizione dei Gip dei Tribunali di Ancona e Ascoli Piceno, i militari hanno dato esecuzione a un ordine di custodia cautelare in carcere a carico dei tre ventenni: quest’ultimi si trovano ora reclusi presso il carcere di Foggia con l’accusa di furto aggravato continuato e in concorso.