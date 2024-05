Esproprio terreni per impianto rifiuti a Montemarciano: ancora nessuna notizia dal Tar L'avvocato Brancati: "Speriamo nuova amministrazione appoggi presso Ata richiesta di ridiscutere localizzazione del progetto"

Ancora nessuna notizia dal Tar Marche relativamente al ricorso al Tar depositato dai proprietari delle aree interessate dagli espropri per il progetto di realizzazione di un impianto di spazzolamento dei rifiuti stradali.

Il caso ha suscitato molte polemiche in zona, specie durante questo periodo di campagna elettorale, con posizioni assai diverse espresse dai candidati sindaci del Comune di Montemarciano.

“Ci auguriamo che la nuova amministrazione, quale che sia, comprenda come la scelta localizzativa fatta da Ata, sia del tutto inadeguata” commenta l’avvocato Brancati Corrado, legale dei proprietari dell’area e responsabile dell’Associazione Tutelaespropri.it.

“Il progetto”, continua l’avvocato Brancati “ha un significativo impatto ambientale, determinando la realizzazione di nuove volumetrie non strettamente indispensabili, dal momento che la diversa allocazione di Maiolati Spontini potrebbe avvalersi di capannoni in disuso da riqualificare. Non solo, censuriamo fermamente il ridottissimo coinvolgimento dei proprietari nel procedimento decisionale, nonché una proposta di indennità di espropriazione fortemente penalizzante. Continueremo quindi nella nostra battaglia, ma speriamo che la nuova amministrazione appoggi presso Ata la richiesta di una ridiscussione della localizzazione del progetto, anche perché il Comune di Maiolati Spontini aveva già espresso la sua disponibilità ad accogliere l’impianto”.

Una vicenda quindi che si annuncia ancora lunga e che vedrà possibili nuovi sviluppi anche in relazione alle posizioni che vorrà prendere la nuova Giunta Comunale.

da Studio legale Brancati – Pesaro