Conferenza di Fratelli d’Italia sull’iniziativa “Onda tricolore contro le mafie” "La lotta alla mafia resta per Fratelli d’Italia un imperativo categorico e il faro delle nostre azioni in tema di legalità"

223 Letture Politica

Conferenza stampa di Fratelli d’Italia su “Onda tricolore contro le mafie”, quarta edizione dell’iniziativa promossa dai Dipartimenti Tutela Vittime e Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia, rappresentati nelle Marche da Sandra Amato e dall’On. Antonio Baldelli.

L’iniziativa è volta a ribadire la ferma posizione del partito contro ogni forma di criminalità organizzata attraverso manifestazioni e conferenze con il fine di sensibilizzare ed informare i cittadini sul rispetto e la cultura della legalità, ma anche sulle azioni concrete messe in campo dal governo Meloni, quali il Decreto Caivano, l’Ergastolo Ostativo, il potenziamento dello sportello antiusura, il rilancio dell’imprenditoria agricola grazie ai terreni confiscati alla mafia, la procedibilità d’ufficio per reati aggravati dal metodo mafioso, il potenziamento delle risorse per la lotta alla droga, l’ampliamento del protocollo “liberi di scegliere”, ma anche la prevenzione in materia di cybercrime e potenziamento delle forze dell’ordine. Misure illustrate da Sandra Amato, supportata dall’On. Baldelli, presente in collegamento da Roma in quanto impegnato nei lavori parlamentari.

“La lotta alla mafia resta per Fratelli d’Italia un imperativo categorico e il faro delle nostre azioni in tema di legalità, come avvenuto ad esempio per la difesa del regime del 41bis. Rientrata da pochi giorni da Palermo per la fiaccolata in ricordo della strage di via D’Amelio, posso dire che le vite di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone, degli agenti delle scorte e dei tanti che hanno dedicato la propria esistenza alla lotta alla mafia e che hanno ispirato la volontà di impegnarsi nelle istituzioni per molti di noi, devono essere un esempio concreto per le nuove generazioni”. Così dichiara il Sen. Elena Leonardi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, in collegamento da Roma.

Presente all’incontro di Ancona anche l’On. Carlo Ciccioli, neo eletto al Parlamento europeo e dirigenti regionali e provinciali di Fratelli d’Italia, da sempre impegnati sui temi della legalità e della sicurezza nei territori di appartenenza.