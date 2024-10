Fabriano, al via la vendita degli abbonamenti per la stagione del teatro Gentile Otto gli spettacoli in programma a partire dal 3 novembre

Da martedì 15 ottobre sono in vendita i nuovi abbonamenti per la stagione del Teatro Gentile di Fabriano nata dalla rinnovata collaborazione tra il Comune di Fabriano e l’AMAT e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC. La vendita degli abbonamenti per gli otto spettacoli in cartellone (da 60 euro a 184 euro) si svolge presso la biglietteria del teatro (0732 3644) fino al 19 ottobre, dalle ore 16 alle ore 20.

L’inaugurazione della stagione in abbonamento il 3 novembre è affidata a Chi è io?, commedia scritta e diretta da Angelo Longoni con Francesco Pannofino che attraversa tre piani narrativi: quello della realtà, quello metafisico e quello della finzione di uno show televisivo. Il brigadiere Maione e Bambinella sono protagonisti il 17 novembre della commedia di Maurizio de Giovanni, Mettici la mano. Antonio Milo e Adriano Falivene, volti tra i più colorati della saga TV del commissario Ricciardi firmata da Maurizio de Giovanni, con Elisabetta Mirra, danno vita a un pezzo di grande teatro, con la regia di Alessandro D’Alatri. Il 13 dicembre è la parola immortale di Shakespeare ad attendere il pubblico del Gentile con Sogno di una notte di mezza estate diretto e interpretato da Jurij Ferrini con Rebecca Rossetti e una nutrita compagnia di attori. Ti sposo ma non troppo con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta, che firma anche la regia, il 7 gennaio mescola con abilità la leggerezza della commedia con un mood romantico. Già approdato al grande schermo in una felicissima versione cinematografica, la pièce arriva ora sui palcoscenici italiani in una nuova edizione aggiornata al tempo presente, ricca di emozioni e colpi di scena che vede in scena anche Fabio Avaro e Siddhartha Prestinari. Ferzan Ozpetek torna a teatro con il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici, Magnifica presenza e giunge a Fabriano il 30 gennaio. Il regista, tra i più amati del nostro cinema, fa rivivere in teatro uno dei suoi film cult portando con sé in questa avventura Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino ed Erik Tonelli, grandi protagonisti di questa commedia tra illusione e realtà. Un debutto in prima nazionale, al termine di una residenza di allestimento, il 28 febbraio con Toccando il vuoto, protagonista Lodo Guenzi e regia di Silvio Peroni. Rappresentato per la prima volta in Italia, il testo del drammaturgo scozzese David Greig, tratto da una storia vera, è ambientato nel 1985 durante la scalata nelle Ande Peruviane, dove gli alpinisti Joe Simpson e Simon Yate restano vittime di un incidente durante la fase di discesa che provoca la caduta di Joe in un dirupo. L’8 marzo con un cast di sette attrici – Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan, Debora Zuin – la regista Serena Sinigaglia affronta Supplici di Euripide avvalendosi della traduzione realizzata da Maddalena Giovannelli e Nicola Fogazzi dove brillano alcuni interventi di scrittura, come l’inserimento di brani di altri autori come Emil Cioran, Nicolò Machiavelli e Platone, con un risultato compatto e potentemente significante. Spazio al musical il 25 marzo per la conclusione della stagione con Grease della Compagnia della Rancia, traduzione di Michele Renzullo, adattamento e regia di Saverio Marconi, in scena al termine di una residenza di riallestimento. Con più di 50.000 spettatori che hanno già applaudito lo spettacolo nei soli primi tre mesi del tour 2024, Grease si conferma il musical più amato, una festa travolgente che accende le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale che, dopo aver ampiamente superato i 2.000.000 di spettatori complessivi dal primo debutto, si rinnova a ogni stagione.

Informazioni: AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net. Inizio spettacoli ore 21, domenica ore 17.